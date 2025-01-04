'НАТО психологически не готово к войне с РФ': Подоляк назвал единственную возможность для Альянса победить Путина

Североатлантический союз психологически не готов к войне с Россией. Страны-члены НАТО имеют много оружия и оно более эффективно, чем у россиян, но они не готовы его использовать. Если в течение следующих лет государство-агрессор продолжит свою милитаризацию, то у НАТО, вероятно, не будет шансов.

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Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью телеканалу FREEДОМ. Так чиновник прокомментировал заявления о том, что Альянс будет готов отражать возможную российскую агрессию через 3-5 лет.

Подоляк отметил, что его поражает не только бесконечное появление планов о том, что Россия якобы через 3-5 лет может атаковать страны НАТО. По его словам, больше поражает то, что страны блока психологически не готовы к войне.

"То есть у них достаточно много оружия, оно гораздо эффективнее, но они не готовы его использовать. И соответственно, если там через 5 лет Россия сохранит те темпы милитаризации и авторитарности, в которой она сегодня находится, у НАТО нет никакого шанса", – высказался Подоляк.

Представитель ОП считает, что единственная возможность победить Москву – сделать это за счет Украины. То есть, нужно помочь Украине сделать все, чтобы Россия проиграла войну, которую начала на украинской земле.

В Кремле понимают, что Альянс не готов к войне, поэтому повышают ставки, упраздняют табу, нарушают все правила войн и готовят для себя плацдарм.

"Единственная возможность победить Россию – победить ее за счет Украины. То есть Украина это может сделать. Но тогда странам НАТО нужно готовиться к очень тяжелым последствиям", – подчеркнул Подоляк.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ISW заявили, что путин не заинтересован в мирных переговорах с Украиной, а стремится к полному уничтожению украинской государственности. В Кремле рассматривают победу над Украиной как начало войны с НАТО.