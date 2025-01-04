'Отчет о поражении': Минобороны запускает цифровой рейтинг боевой эффективности командиров

Министерство обороны Украины объявило о запуске цифрового рейтинга боевой эффективности командиров. В пятницу, 3 января, правительство поддержало соответствующее постановление.

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Теперь командиры подразделений Сил обороны будут подавать отчеты о поражении врага в приложении Армия+. Об этом в Facebook сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

"Это можно будет сделать очень просто, за несколько минут. А главное – без всяких бумаг. К такому отчету можно прикрепить подтверждение из боевой системы DELTA. Затем все данные попадут в Генеральный Штаб", – пояснила она.

За счет этого будет создан большой единый дашборд уничтожения врага. Он позволит анализировать результативность подразделений и украинского войска в целом.

По словам Черногоренко, отчеты командиров помогут оценивать не только эффективность военных, но и техники и боеприпасов, а также лучше понимать, какое оружие и куда необходимо производить и поставлять в первую очередь.

"Это революция и толчок к большим изменениям в армии, когда решение будут приниматься по принципу data-driven, а не из головы. Спасибо Владимиру Зеленскому, Рустему Умерову и Кабинету министров Украины за поддержку изменений, которые разработала команда Министерства обороны Украины. Начинаем эру дашбордов, в которой не место бумагам и медленным процессам", – резюмировала заместитель министра.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Рустем Умеров анонсировал, что Главная инспекция Министерства обороны проведет комплексный анализ командования Сухопутных войск ВСУ. Речь идет об анализе организационной структуры и полномочий, оценке эффективности управленческих процессов и проверке на соблюдение законодательства.

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