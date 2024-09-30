Израиль предупредил США, что начнет 'ограниченное наземное вторжение' в Ливан - СМИ

Всего лишь неделю назад в Израиле заявляли, что сосредоточены только на авиаударах по Ливану и в ближайшем будущем не планируют наземного вторжения в эту страну. А уже Соединенные Штаты получили от Израиля предупреждение об ограниченном вторжении ЦАХАЛа на территорию Ливана.

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Об этом сообщил CBS News, ссылаясь на информацию американского чиновника, пожелавшего остаться анонимом. По его словам, это "ограниченное наземное вторжение" в Ливан может начаться в течение нескольких часов.

Он добавил, что запланированная Израилем кампания будет меньше, чем последняя война против "Хезболлы" в 2006 году, и будет направлена на ликвидацию инфраструктуры боевиков вдоль израильско-ливанской границы, чтобы устранить угрозу израильским пограничным общинам.

Израильский источник The Washington Post подтвердил эту информацию и отметил, что в понедельник израильские силы совершили локальные рейды в Ливане.

В Армии обороны Израиля официально не подтвердили ведение "серьезных наземных операций", но добавили, что "все варианты остаются на столе".

Как сообщал OBOZ.UA:

29 сентября Армия обороны Израиля нанесла новую серию авиаударов по объектам террористической организации "Хезболла" в Ливане. В этот раз целью стали пусковые установки и склады оружия боевиков.

ЦАХАЛ ликвидировал главаря террористической группировки "Хезболла" Хасана Насраллу. Лидер боевиков был уничтожен в результате ракетного удара по бункеру в Бейруте. Кроме того, были уничтожены другие руководители террористической организации.

А 26 сентября, Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации в Бейруте Мухаммеда Хусейна Срура. Он был командиром воздушных сил Хезболла.

23 сентября в ЦАХАЛе заявили, что Израиль сосредоточен только на авиаударах по Ливану. И в ближайшем будущем не планирует наземное вторжение в эту страну.

Израиль и ливанская "Хезболла" обменялись ракетными ударами в ночь на 22 сентября. В ЦАХАЛе заявили об авиационных ударах по "сотням объектов" боевиков в ответ на их ракетные атаки.