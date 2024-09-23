Сосредоточены на авиаударах: в Израиле сказали, планируют ли наземное вторжение в Ливан

В ЦАХАЛе заявили, что Израиль сейчас сосредоточен только на авиаударах по Ливану. И в ближайшем будущем не планирует наземное вторжение в эту страну.

Видео дня

Об этом заявил представитель Армии обороны Израиля, сообщает National Public Radio. Отмечается, что чиновник говорил на условиях анонимности.

По словам представителя ЦАХАЛа, эти военные воздушные операции в Ливане направлены на ограничение способности "Хезболлы" наносить новые удары по Израилю.

Израильские военные в понедельник, 23 сентября, призвали жителей южного Ливана немедленно эвакуироваться из зданий, где "Хезболла" хранит оружие, заявив, что совершают "масштабные удары" по боевикам.

Ливанские СМИ сообщили, что жители получили текстовые сообщения на мобильные телефоны с призывом немедленно покинуть такие места.

"Если вы находитесь в здании, где хранится оружие для "Хезболлы", отойдите от этого места к дальнейшему распоряжению", – говорится в сообщении.

Министр информации Ливана Зиад Макари заявил, что его офис в Бейруте получил записанное голосовое сообщение с призывом покинуть здание.

Израиль впервые почти через год эскалации конфликта направил подобное предупреждение. Это произошло после особо жесткого обмена огнем в ночь на 22 сентября.

Как сообщал OBOZ.UA:

Израиль и ливанская "Хезболла" обменялись ракетными ударами в ночь на 22 сентября. В ЦАХАЛ заявили об авиационных ударах по "сотням объектов" боевиков в ответ на их ракетные атаки.

"Хезболла" выпустила десятки ракет, которые, по заявлениям самих боевиков, должны были поразить израильскую авиабазу Рамат-Давид близ Хайфы.

В ночь на 20 сентября "Хезболла" запустила по северу Израиля 150 ракет. Атака была заявлена как месть за массовые взрывы пейджеров и раций. Израильская армия обороны (ЦАХАЛ) ответила на вражеские удары собственными точечными воздушными атаками.