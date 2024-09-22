ЦАХАЛ нанес удары по Ливану, а 'Хезболла' запустила ракеты по Израилю. Все подробности и видео

Израиль и ливанская "Хезболла" обменялись ракетными ударами в ночь на 22 сентября. В ЦАХАЛ заявили об авиационных ударах по "сотням объектов" боевиков в ответ на их ракетные атаки.

Видео дня

"Хезболла" выпустила десятки ракет, которые, по заявлениям самих боевиков, должны были поразить израильскую авиабазу Рамат-Давид близ Хайфы: по версии ливанских террористов, это было "первым ответом" на массовые взрывы пейджеров на днях в Ливане. Подробности сообщает The Guardian.

Так, в Армии обороны Израиля поздно вечером в субботу, 21 сентября, заявили о поражении сотен объектов "Хезболлы" на юге Ливана. Авиаудары, по данным ЦАХАЛ, совершались двумя волнами. Во время первой волны атаки были нанесены удары по около 290 целей, во время второй – поражено 110 объектов.

"Израильские военные говорят, что нанесли авиаудары по сотням целей на юге Ливана, поскольку "Хезболла" нанесла глубочайшие ракетные удары по Израилю с начала войны в Газе, подогревая опасения расширения конфликта", – отмечает The Guardian.

Сирена противовоздушной тревоги звучала ночью и в десятках городов на севере Израиля. По данным ЦАХАЛ, всего ночью и утром "Хезболла" из Ливана запустила по Израилю около 85 ракет. Большинство из них были перехвачены. Однако некоторые попали в Кирьят-Бялик близ Хайфы и Морешет, общину в Нижней Галилее, пишет The Times of Israel.

По данным издания, в Кирьят-Бялик ранения получили три человека, фиксировались также разрушения.

В то же время в The Guardian сообщили об одном легко раненом мужчине в Нижней Галилее: там зафиксировано попадание в дом.

Между тем, в "Хезболле" заявили, что направили десятки ракет на израильскую авиабазу Рамат-Давид близ Хайфы, а также расположенный в том районе вооруженный завод оборонной компании Rafael. Это, заявили террористы, явилось ответом на "повторные атаки Израиля на Ливан".

На авиабазе, определившейся как цель боевики "Хезболлы", в среду, 18 сентября, с военнослужащими Военно-воздушных сил Израиля встречался министр обороны страны Йоав Галлант. Он заявил, что война Израиля с "Хезболлой" достигла "новой фазы", а также похвалил армейскую разведку Моссад за "великолепные достижения" в регионе.

Это заявление Галлант сделал всего через несколько часов после того, как в Ливане одновременно взорвались рации, которыми пользовались боевики. Известно, что в результате синхронных взрывов сначала пейджеров, а затем раций погибли минимум 42 человека, еще более 3000 получили ранения.

В проведении операции "Хезболла" обвинила Израиль, который, однако, не взял на себя ответственности.

Среди погибших из-за взрывов гаджетов оказался один из командиров "Хезболлы" Ибрагим Акил, а также более десятка других боевиков. Израиль в субботу, 21 сентября, закрыл свое воздушное пространство в ожидании ударов со стороны "Хезболлы".

Из-за атак из Ливана в школах на севере Израиля по состоянию на 22 сентября запрещено проведение офлайн-занятий, также введен запрет на массовые мероприятия в Галилее, на Голанских высотах и в районе Хайфы. Министерство здравоохранения Израиля приказало всем больницам на севере Израиля работать только в укрытиях, там отменяют плановые процедуры.

Напомним, в ночь на 20 сентября "Хезболла" запустила по северу Израиля 150 ракет. Атака была заявлена как месть за массовые взрывы пейджеров и раций. Израильская армия обороны (ЦАХАЛ) ответила на вражеские удары собственными точечными воздушными атаками.