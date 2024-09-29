Израиль снова атаковал объекты 'Хезболлы' в Ливане: под удар попали пусковые установки и склады оружия. Видео

Армия обороны Израиля нанесла новую серию ударов по объектам террористической организации "Хезболла" в Ливане. В этот раз целью стали пусковые установки и склады оружия боевиков.

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Всего за сутки удары были нанесены по сотням террористических объектов. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Военно-воздушные силы Израиля осуществили атаки по объектам террористов "Хезболлы" в Ливане, включая пусковые установки, нацеленные на территорию Израиля, сооружения, в которых хранилось оружие, и дополнительную террористическую инфраструктуру.

В течение суток 28 сентября Армия обороны Израиля нанесла удары по сотням террористических объектов "Хезболлы" по всему Ливану. Также в ЦАХАЛ отметили, что Израиль усилил свои операции против наращивания сил "Хезболлы" после получения точных разведданных.

Кроме пусковых установок и складов с оружием под ударом оказалось предприятие, используемое для производства и сборки ракетных и реактивных пусковых установок на юге Ливана.

"В течение многих лет "Хезболла" систематически действовала, чтобы наращивать свои возможности и увеличивать свои запасы оружия. Оружие и компоненты контрабандой ввозились с востока в Ливан и доставлялись на производственные объекты, где производится целый ряд оружия, включая высокоточные управляемые ракеты, для использования в атаках на Израиль", – говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Напомним, Армия обороны Израиля ликвидировала главаря террористической группировки "Хезболла" Хасана Насраллу. Лидер боевиков был уничтожен в результате ракетного удара по бункеру в Бейруте. Кроме того, были уничтожены другие руководители террористической организации.

Как сообщал OBOZ.UA, в четверг, 26 сентября, Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации в Бейруте Мухаммеда Хусейна Срура. Он был командиром воздушных сил "Хезболлы".

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