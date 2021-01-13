Трампу опять объявили импичмент
Члены Палаты представителей Конгресса 13 января объявили импичмент президенту США Дональду Трампу.
Решение принято 232 голосами "за" к 197 "против", сообщил CNN. Таким образом, политик стал первым в истории американским президентом, которому импичмент был объявлен дважды.
Документ набрал максимальную поддержку в Палате за всю историю подобных голосований.
Чтобы решение, за которое проголосовала нижняя палата Конгресса, вступило в силу, его должен утвердить Сенат с 2/3 голосов.
В резолюции об импичменте Трампа обвиняют в "подстрекательстве к восстанию" за его роль в штурме Капитолия на прошлой неделе.
За импичмент действующего главы США в Конгрессе проголосовали в том числе республиканцы (10 конгрессменов). Правда, большинство голосов отдали все же демократы.
Во время того, как Конгресс решал судьбу второго импичмента Трампа, сам американский лидер обратился к своим сторонникам с призывом не прибегать к насилию и вандализму во время акций протеста.
Для рассмотрения документа Сенат соберется 19 января – всего лишь за день до инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Внеочередное заседание могло состоятся 15 января, однако лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что этого не будет.
Напомним, проект резолюции об импичменте Трампа палата представителей Конгресса начала рассматривать 13 января.
Как сообщал OBOZREVATEL:
6 января сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса, когда там собирались подсчитать голоса выборщиков и окончательно утвердить победу на выборах Байдена.
Людям удалось прорвать оцепление на Капитолийском холме и зайти внутрь Капитолия. Между протестующими и правоохранителями произошли столкновения. Одного человека подстрелили внутри здания, видео этого момента сразу же появилось в сети. В результате раненная женщина умерла в больнице.
В этот день с призывом к американцам выступил Байден, к своим сторонникам обратился и Трамп. Последний призвал их разойтись, хотя ранее говорил наоборот – о необходимости идти маршем на Конгресс.
В итоге правоохранителям удалось очистить Капитолий от протестующих.
На следующий день, 7 января, стало известно о большем количестве жертв беспорядков. Погибли четыре человека.
Лидеры многих стран осудили события в Вашингтоне и возложили на Трампа ответственность за них.