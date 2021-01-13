Трампу знову оголосили імпічмент
Члени Палати представників Конгресу 13 січня оголосили імпічмент президенту США Дональдові Трампу.
Рішення ухвалено 232 голосами "за" до 197 "проти", повідомив CNN. Відповідно, політик став першим в історії американським президентом, якому імпічмент оголосили двічі.
Документ набрав максимальну підтримку в Палаті за всю історію таких голосувань.
Щоб рішення, за яке проголосувала нижня палата Конгресу, набрало чинності, його повинен затвердити Сенат із 2/3 голосів.
У резолюції про імпічмент Трампа звинувачують у "підбурюванні до повстання" за його роль у штурмі Капітолію минулого тижня.
За імпічмент чинного глави США в Конгресі проголосували, зокрема, й республіканці (10 конгресменів). Щоправда, більшість голосів віддали все ж демократи.
Під час того, як Конгрес вирішував долю другого імпічменту Трампа, сам американський лідер звернувся до своїх прихильників із закликом не вдаватися до насильства й вандалізму під час акцій протесту.
Для розгляду документа Сенат збереться 19 січня – усього лише за день до інавгурації обраного президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Позачергове засідання могло відбутися 15 січня, однак лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що цього не буде.
Нагадаємо, що проєкт резолюції про імпічмент Трампа Палата представників Конгресу почала розглядати 13 січня.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
6 січня прихильники Трампа прорвалися в будівлю Конгресу, коли там збиралися підрахувати голоси виборників й остаточно затвердити перемогу на виборах Байдена.
Людям вдалося прорвати оточення на Капітолійському пагорбі та зайти всередину Капітолію. Між протестувальниками та правоохоронцями сталися сутички. Одну людину підстрелили всередині будівлі, відео цього моменту відразу ж з'явилося в мережі. Згодом поранена жінка померла в лікарні.
Цього дня із закликом до американців виступив Байден, до своїх прихильників звернувся і Трамп. Той закликав їх розійтися, хоча раніше говорив навпаки – про необхідність йти маршем на Конгрес.
Як наслідок, правоохоронцям вдалося очистити Капітолій від протестувальників.
Наступного дня, 7 січня, стало відомо про більшу кількість жертв заворушень. Загинули чотири особи.
Лідери багатьох країн засудили події у Вашингтоні й поклали на Трампа відповідальність за них.