Террористическая организация 'Дети огня' призналась в поджогах лесов в Турции – СМИ

Организация "Дети огня", признанная в Турции террористической, якобы взяла на себя ответственность за поджоги лесов. Борьба с этими пожарами в стране длится с 28 июля.

О том, что организация подтвердила свою причастность к масштабному ЧП, сообщила местная газета Yeni Şafak. Однако официальные лица эту информацию не прокомментировали.

Издание отмечает, что сторонники "Детей огня" также имеет связи с Рабочей партией Курдистана, которую в стране признали экстремистской.

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В заявлении организации подчеркивается, что ее сторонники пошли на поджог лесных массивов из-за непонимания со стороны правительства.

Там указали, мол, "турецкий режим не понимает ни одного другого языка, поэтому время поставить его на колени огнем".

Отметим: 31 июля леса начали гореть в районе Бодрума. Тогда власти страны возможной причиной возгораний назвали поджоги.

Регионы, пострадавшие от стихии, объявили зонами бедствия. Речь идет о провинциях Анталия, Стамбул, Измир, Адана и Стамбул.

По состоянию на 1 августа в охваченных огнем провинциях продолжали борьбу со стихией. Также правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в поджоге леса в Миляси.

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