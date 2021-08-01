Террористическая организация "Дети огня" призналась в поджогах лесов в Турции – СМИ
Организация "Дети огня", признанная в Турции террористической, якобы взяла на себя ответственность за поджоги лесов. Борьба с этими пожарами в стране длится с 28 июля.
О том, что организация подтвердила свою причастность к масштабному ЧП, сообщила местная газета Yeni Şafak. Однако официальные лица эту информацию не прокомментировали.
Издание отмечает, что сторонники "Детей огня" также имеет связи с Рабочей партией Курдистана, которую в стране признали экстремистской.
В заявлении организации подчеркивается, что ее сторонники пошли на поджог лесных массивов из-за непонимания со стороны правительства.
Там указали, мол, "турецкий режим не понимает ни одного другого языка, поэтому время поставить его на колени огнем".
Отметим: 31 июля леса начали гореть в районе Бодрума. Тогда власти страны возможной причиной возгораний назвали поджоги.
Регионы, пострадавшие от стихии, объявили зонами бедствия. Речь идет о провинциях Анталия, Стамбул, Измир, Адана и Стамбул.
По состоянию на 1 августа в охваченных огнем провинциях продолжали борьбу со стихией. Также правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в поджоге леса в Миляси.
Как сообщал OBOZREVATEL:
из зоны лесных пожаров в Турции начали массово эвакуировать туристов. Отдыхающих сажали в автобусы и увозили в другие отели, подальше от регионов, где уже несколько дней бушует стихия.
Известно о гибели уже восьми человек в результате ЧП, а пострадали более 850. Большинство очагов, за исключением 10, спасателям удалось взять под контроль. Всего за последние дни потушили уже более ста пожаров.