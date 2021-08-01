В Турции из-за масштабных пожаров эвакуировали туристов: деревья превращались в пепел, сгорели дома. Фото и видео
В Турции несколько дней подряд бушуют лесные пожары. Погибли уже шесть человек, а пострадали больше 400. Чрезвычайники продолжают бороться с огнем, большинство очагов, за исключением 10, им удалось взять под контроль.
При этом пожары вновь подошли к курортным городам, пишет BBC. Под угрозой оказались некоторые дома и отели, туристов частично эвакуировали (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).Эвакуация туристов в Турции
По состоянию на воскресенье, 1 августа, в городе Бодрум были эвакуированы три пятизвездочных отеля. Для того, чтобы вывезти отдыхающих в безопасное место, использовали судна береговой охраны. К операции также подключились частные лодки и яхты.
Сегодня утром огонь в городе все еще не удалось потушить.
Последствия разрушительных пожаров
📹| #Turkey evacuates hotels in Bodrum— EHA News (@eha_news) July 31, 2021
▪️An evacuation order was issued as the wildfires neared hotels area.
▪️Police evacuated three hotels in İçmeler town of Bodrum, #Muğla. pic.twitter.com/Idz9vbUijk
Как пишет местное издание SonDakika, в деревне Бейджилер в провинции Мугла пожар начался днем в субботу, 31 июля, и продолжался до утра. Жители населенного пункта были очень напуганы, часть из них (около 1100 человек) эвакуировали. Некоторые же решили остаться, чтобы спасти домашних животных.
Огонь быстро распространялся из-за сильного ветра. В деревне сгорели четыре дома, кроме того, в пепел превратились многовековые сосны – сгорели сотни гектаров хвойного леса.
Из-за лесных пожаров сильно пострадали животноводческая отрасль, сельское хозяйство и пчеловодство. Люди переживают, что теперь они останутся без средств к существованию.
Напомним, что в воскресенье, 1 августа, в Турции продолжили бороться с лесными пожарами. Кроме того, был задержан подозреваемый в поджоге.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
лесные пожары приблизились к турецким курортным городам 29 июля. На тот момент они бушевали в стране не первый день.
В субботу, 31 июля, регионы Турции, пострадавшие от масштабных лесных пожаров, объявили зонами бедствия. Речь идет о провинциях Анталья, Мугла, Мерсин, Адана и Османийе.
Огонь достиг курортного Бодрума, а количество пострадавших перевалило за 400. Пожары приблизились к береговой линии, из отелей в пригороде Мармариса начали эвакуировать людей.