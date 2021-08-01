В Турции из-за масштабных пожаров эвакуировали туристов: деревья превращались в пепел, сгорели дома. Фото и видео

В Турции несколько дней подряд бушуют лесные пожары. Погибли уже шесть человек, а пострадали больше 400. Чрезвычайники продолжают бороться с огнем, большинство очагов, за исключением 10, им удалось взять под контроль.

При этом пожары вновь подошли к курортным городам, пишет BBC. Под угрозой оказались некоторые дома и отели, туристов частично эвакуировали (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По состоянию на воскресенье, 1 августа, в городе Бодрум были эвакуированы три пятизвездочных отеля. Для того, чтобы вывезти отдыхающих в безопасное место, использовали судна береговой охраны. К операции также подключились частные лодки и яхты.

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Сегодня утром огонь в городе все еще не удалось потушить.

📹| #Turkey evacuates hotels in Bodrum



▪️An evacuation order was issued as the wildfires neared hotels area.

▪️Police evacuated three hotels in İçmeler town of Bodrum, #Muğla. pic.twitter.com/Idz9vbUijk — EHA News (@eha_news) July 31, 2021

Как пишет местное издание SonDakika, в деревне Бейджилер в провинции Мугла пожар начался днем в субботу, 31 июля, и продолжался до утра. Жители населенного пункта были очень напуганы, часть из них (около 1100 человек) эвакуировали. Некоторые же решили остаться, чтобы спасти домашних животных.

Огонь быстро распространялся из-за сильного ветра. В деревне сгорели четыре дома, кроме того, в пепел превратились многовековые сосны – сгорели сотни гектаров хвойного леса.

Из-за лесных пожаров сильно пострадали животноводческая отрасль, сельское хозяйство и пчеловодство. Люди переживают, что теперь они останутся без средств к существованию.

Напомним, что в воскресенье, 1 августа, в Турции продолжили бороться с лесными пожарами. Кроме того, был задержан подозреваемый в поджоге.

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