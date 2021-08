В Турции из-за масштабных пожаров эвакуировали туристов: деревья превращались в пепел, сгорели дома. Фото и видео

В Турции несколько дней подряд бушуют лесные пожары. Погибли уже шесть человек, а пострадали больше 400. Чрезвычайники продолжают бороться с огнем, большинство очагов, за исключением 10, им удалось взять под контроль.

При этом пожары вновь подошли к курортным городам, пишет BBC. Под угрозой оказались некоторые дома и отели, туристов частично эвакуировали (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По состоянию на воскресенье, 1 августа, в городе Бодрум были эвакуированы три пятизвездочных отеля. Для того, чтобы вывезти отдыхающих в безопасное место, использовали судна береговой охраны. К операции также подключились частные лодки и яхты.

Сегодня утром огонь в городе все еще не удалось потушить.

📹| #Turkey evacuates hotels in Bodrum



▪️An evacuation order was issued as the wildfires neared hotels area.

▪️Police evacuated three hotels in İçmeler town of Bodrum, #Muğla. pic.twitter.com/Idz9vbUijk