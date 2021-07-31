Пожары в Турции охватили еще один курортный город: количество пострадавших выросло. Фото и видео

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Мир
3 минуты
6,7 т.
Пожары в Турции достигли Бодрума

Природные пожары в Турции вновь настигли курортные зоны, в частности на данный момент леса горят в районе Бодрума. При этом власти страны возможной причиной возгораний называют поджоги.

По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, виновные понесут наказание. Об этом сообщили РИА Новости. При этом, по данным Минздрава страны, число пострадавших при лесных пожарах в Турции уже достигло 410 человек (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

В Минздраве сообщили о 410 пострадавших
Видео дня

"Мы тщательно расследуем причины пожаров. Если есть такие предатели, которые способны сжечь собственную родину, они понесут самое суровое наказание", – сказал Эрдоган.

Кроме того, украинские туристы, находящиеся в Бодруме, предоставили изданию "Страна" кадры, на которых видно, что пожары приближаются к береговой линии.

Пожар тушат с вертолетов
Пожары в Бодруме
Пожар очень быстро распространяется, утверждают туристы

"Пожар очень быстро распространяется. Людей пока не эвакуируют. Слышны сирены. Пожар тушат с вертолетов", – сообщила украинка Оксана Сафоник.

Также Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором видно, как животные спасаются от лесного пожара в турецком Бодруме.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Турции регионы, пострадавшие от масштабных лесных пожаров, объявили зонами бедствия, а именно провинции Анталья, Мугла, Мерсин, Адана и Османийе.

ТурцияБодрумлесные пожары в Турции