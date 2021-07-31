Пожары в Турции охватили еще один курортный город: количество пострадавших выросло. Фото и видео

Природные пожары в Турции вновь настигли курортные зоны, в частности на данный момент леса горят в районе Бодрума. При этом власти страны возможной причиной возгораний называют поджоги.

По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, виновные понесут наказание. Об этом сообщили РИА Новости. При этом, по данным Минздрава страны, число пострадавших при лесных пожарах в Турции уже достигло 410 человек (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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"Мы тщательно расследуем причины пожаров. Если есть такие предатели, которые способны сжечь собственную родину, они понесут самое суровое наказание", – сказал Эрдоган.

Кроме того, украинские туристы, находящиеся в Бодруме, предоставили изданию "Страна" кадры, на которых видно, что пожары приближаются к береговой линии.

"Пожар очень быстро распространяется. Людей пока не эвакуируют. Слышны сирены. Пожар тушат с вертолетов", – сообщила украинка Оксана Сафоник.

Также Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором видно, как животные спасаются от лесного пожара в турецком Бодруме.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Лесные пожары 29 июля вплотную приблизились к турецким курортным городам. К тому моменту они бушевали в Турции не первый день.