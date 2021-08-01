В Турции продолжилась борьба с лесными пожарами, задержан подозреваемый в поджогах. Фото и видео

В Турции, где уже несколько дней продолжаются масштабные пожары, нашли подозреваемого в поджоге леса. Мужчина задержан в связи с пожаром в Милясе.

Об этом заявил президент страны Реджеп Эрдоган. Отмечается, что площадь лесных пожаров увеличилась вдвое после того, как в прошлом году главари террористических организаций дали указание сжечь леса. По словам главы государства, при этом пожары возле Мармариса начались "из-за неосторожного поведения детей с огнем" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Эрдоган также не исключил, что нынешние пожары произошли по аналогичному приказу террористических организаций.

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"Наш долг – найти тех, кто сжигал наши леса", – отметил президент Турции.

Известно, что за последние несколько дней в Турции вспыхнули 107 лесных пожаров, 98 из них удалось взять под контроль, а девять продолжаются.

Как рассказал министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли, в Мармарисе с огнем борются с помощью трех самолетов, девяти вертолетов, 146 спринклеров, 20 цистерн с водой, 8 бульдозеров и 529 сотрудников.

Министр отметил, что, начиная с 1 августа после полудня, влажность воздуха в стране понизится до 10 процентов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

лесные пожары 29 июля вплотную приблизились к турецким курортным городам. К тому моменту они бушевали в Турции не первый день.