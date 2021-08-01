Туристы бегут с популярного курорта Турции. Видео эвакуации

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Мир
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Туристы бегут с популярного курорта Турции. Видео эвакуации

Из зоны лесных пожаров в Турции начали массово эвакуировать туристов. Отдыхающих из отелей сажают в автобусы и увозят в другие, подальше от региона, где уже несколько дней свирепствует стихия.

Такие кадры распространились в сети. Ролик опубликовал Telegram-канал "РЕН ТВ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Речь идет о постояльцах отелей Ичмелера в пригороде Мармариса, где огонь к курортным зданиям и домам местных жителей начал приближаться еще 29 июля.

Эвакуация туристов
Видео дня

Отмечается, что многие отдыхающие не успевали собрать вещи, они волновались из-за того, что пламя перекинется на гостиницы.

Эвакуация туристов с Ичмелера

На кадрах видно, как люди с чемоданами выстраиваются в очереди перед большими туристическими автобусами.

Кадры из эвакуации

Автор видео, комментирующий происходящее, отметил, якобы постояльцам отелей не говорили, куда именно их отвезут.

Эвакуация туристов из отелей

Также мужчина подчеркнул, что ситуация с эвакуацией выглядит несколько хаотично.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • лесные пожары 29 июля в Турции вплотную подошли к турецким курортным городам, но в некоторых огонь удалось потушить. Стихия охватила несколько провинций и унесла жизни по меньшей мере четырех человек, еще более 60 пострадали.

  • Регионы, пострадавшие от масштабных лесных пожаров, объявили зонами бедствия. Речь идет о провинциях Анталия, Стамбул, Измир, Адана и Стамбул.

  • Авиация Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям начала тушить лесные пожары в Турции. Два самолета Ан-32П прибыли в страну 30 июля, чтобы помочь в борьбе со стихией.

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