Туристы бегут с популярного курорта Турции. Видео эвакуации
Из зоны лесных пожаров в Турции начали массово эвакуировать туристов. Отдыхающих из отелей сажают в автобусы и увозят в другие, подальше от региона, где уже несколько дней свирепствует стихия.
Такие кадры распространились в сети. Ролик опубликовал Telegram-канал "РЕН ТВ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Речь идет о постояльцах отелей Ичмелера в пригороде Мармариса, где огонь к курортным зданиям и домам местных жителей начал приближаться еще 29 июля.
Отмечается, что многие отдыхающие не успевали собрать вещи, они волновались из-за того, что пламя перекинется на гостиницы.
На кадрах видно, как люди с чемоданами выстраиваются в очереди перед большими туристическими автобусами.
Автор видео, комментирующий происходящее, отметил, якобы постояльцам отелей не говорили, куда именно их отвезут.
Также мужчина подчеркнул, что ситуация с эвакуацией выглядит несколько хаотично.
Как сообщал OBOZREVATEL:
лесные пожары 29 июля в Турции вплотную подошли к турецким курортным городам, но в некоторых огонь удалось потушить. Стихия охватила несколько провинций и унесла жизни по меньшей мере четырех человек, еще более 60 пострадали.
Регионы, пострадавшие от масштабных лесных пожаров, объявили зонами бедствия. Речь идет о провинциях Анталия, Стамбул, Измир, Адана и Стамбул.
Авиация Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям начала тушить лесные пожары в Турции. Два самолета Ан-32П прибыли в страну 30 июля, чтобы помочь в борьбе со стихией.