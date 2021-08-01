Туристы бегут с популярного курорта Турции. Видео эвакуации

Из зоны лесных пожаров в Турции начали массово эвакуировать туристов. Отдыхающих из отелей сажают в автобусы и увозят в другие, подальше от региона, где уже несколько дней свирепствует стихия.

Такие кадры распространились в сети. Ролик опубликовал Telegram-канал "РЕН ТВ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Речь идет о постояльцах отелей Ичмелера в пригороде Мармариса, где огонь к курортным зданиям и домам местных жителей начал приближаться еще 29 июля.

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Отмечается, что многие отдыхающие не успевали собрать вещи, они волновались из-за того, что пламя перекинется на гостиницы.

На кадрах видно, как люди с чемоданами выстраиваются в очереди перед большими туристическими автобусами.

Автор видео, комментирующий происходящее, отметил, якобы постояльцам отелей не говорили, куда именно их отвезут.

Также мужчина подчеркнул, что ситуация с эвакуацией выглядит несколько хаотично.

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