Талибы открыли стрельбу по участникам митинга в Афганистане, есть погибшие. Видео и все подробности

Талибы открыли огонь по митингующим в городе Джелалабад афганской провинции Нангархар. Участники акции вышли в поддержку национального флага Афганистана.

Об этом сообщается в Twitter Pajhwok Afghan News. В результате есть убитые и раненые, среди них – журналисты.

#Taliban firing on protesters in Jalalabad city and beaten some video journalists. #Afghanidtan pic.twitter.com/AbM2JHg9I2