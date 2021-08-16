Талибан заявил о завершении войны в Афганистане

Представитель радикального исламистского движения "Талибан" в понедельник, 16 августа, заявил, что война в Афганистане окончена. По его словам, новая форма режима и тип правления страной станут ясны вскоре.

Пресс-секретарь Мохаммил Наим сказал, что талибы готовы к диалогу со всеми афганскими деятелями. В комментарии катарскому телеканалу он также пообещал им необходимую защиту, передает издание The Guardian.

Наим добавил, что ни дна дипломатическая организация в Афганистане или какая-либо из ее штаб-квартир не подверглась нападениям. Он подчеркнул, что "Талибан" обеспечит безопасность граждан и дипломатических миссий.

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"Талибан" – это радикальное исламистское движение, зародившееся в Афганистане в 1994 году. Первыми талибами были беженцы, покинувшие страну из-за войны 1979-1989 годов и получившие образование в исламских семинариях. В 1996 году боевики "Талибана" захватили Кабул и провозгласили Исламский эмират Афганистан.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, движение "Талибан" установило контроль над всей территорией Афганистана. И, практически не встречая сопротивления, боевики вошли в столицу – Кабул.

Несколько часов между исламистами и официальными властями шли переговоры. Президент страны сложил с себя полномочия, а все государство перешло под контроль временного правительства.