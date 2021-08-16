В аэропорту Кабула люди цеплялись за шасси самолетов, чтобы улететь из страны, есть погибшие. Видео 18+

Граждане Афганистана, спасаясь от новой власти талибов в стране, которая была захвачена насильственно, пытаются массово покинуть территорию страны. Поскольку пассажирских мест в самолетах физически не хватает, люди пытаются цепляться за шасси, что неминуемо ведет к гибели.

Об этом сообщил Telegram-канал WarJournal. На одном из видео, которое опубликовано на платформе, видно, как афганец падает со взлетающего самолета, направляющегося из Кабула в США (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Такая ситуация на взлетной полосе международного аэропорта в Кабуле возникла из-за того, что это единственное место в стране, которое по-прежнему находится под контролем американских войск и только отсюда можно сбежать от нового режима экстремистов "Талибана". "Лишних" людей снимают с самолета сами же пассажиры, поскольку авиалайнер якобы не может взлететь.

В результате в нескольких районах Кабула были найдены три тела, которые по предварительной информации были сброшены с большой высоты.

Отметим, что в Афганистане продолжают оставаться еще около 50 украинских граждан. Их судьбой опекается Министерство иностранных дел.

"Аэропорт Кабула сейчас - это место, в котором лучше не оказываться и одновременно является местом последней надежды для тысяч людей. Мы продолжаем собирать информацию о гражданах, нуждающихся в эвакуации", – написал на своей странице в Facebook Дмитрий Кулеба.

Осторожно, видео 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, власть в Афганистане 15 августа перешла в руки талибов. Это привело к панике и бегству из страны местного населения, которое не верит в благие намерения экстремистов.