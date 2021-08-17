Гомосексуализм, русский след и возвращение в средневековье: 5 фактов о "Талибане", которые следует знать

Террористическое движение "Талибан" захватило не только власть и контроль над Афганистаном, но и новостные ленты всех мировых СМИ. В прессе активно пишут о причинах, по которым население государства из Южной Азии накрыла настоящая паника и отчаяние – зверства, жестокие "законы", радикальные запреты, весьма строгое отношение к женщинам и тому подобное.

OBOZREVATEL решил собрать менее известные факты, которые лучше дают понять, кто такие талибы на самом деле. О "развлечениях с мальчиками", контактах с наркомафией и Россией, а также о целях группировки читайте подробнее в материале.

"Талибан" – это террористическая группировка, которая 15 августа 2021 года захватила власть в Афганистане.

Мухаммед Омар, его основатель и первый лидер, родился в семье бедных крестьян и получил лишь начальное мусульманское образование. Уже в возрасте 20 лет он принимал активное участие в войне против советских войск в Кабуле (1979–1989).

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"Талибан" (Ṭālebān) на языке пушту означает "студенты": когда только движение формировалось, подавляющее большинство последователей были студенты и выпускники медресе. Медресе – исламские религиозные школы, созданные правительством Пакистана для афганских беженцев в 1980 годах.

Фактически движение "Талибан" сформировалось из молодого поколения моджахедов. Да, именно тех моджахедов, которые воевали против сил Советского Союза в Афганистане с 1979 по 1989 год. Позднее оказалось, что первым моджахедам тайно помогали США в борьбе с коммунистами.

Организация возникла в 1994 году как освободительное движение. А уже в 2001-м к "Талибану" привлечено внимание всего мирового сообщества, поскольку талибы предоставили убежище боевикам "Аль-Каиды", в том числе их лидеру – террористу №1 в мире Усаме Бен Ладену.

США начинают антитеррористическую операцию после событий 11 сентября 2001 года, в ходе которой вынуждают Бен Ладена покинуть базу в Афганистане, а также убивают Ахтара Мансура –одного из главарей "Талибана".

В результате талибы теряют 90% контроля над государством и залегают на дно.

Bacha Bazi (на персидском языке, так называемые забавы с мальчиками) – довольно распространенная традиция в Афганистане. И речь не только о народе и отдаленной местности, Bacha Bazi распространена и среди афганской элиты. В отличие от своих соседей урду и арабов, почти вся любовная поэзия до 20 века писалась мужчиной к мужчине, обычно – младшему "любимому" парню.

Интересно, что в 2001 году политические представители талибов публично выступали против любых гомосексуальных связей, за что их не взлюбила значительная часть народа. Однако сегодня известно как минимум о нескольких случаях перестрелок между полевыми командирами талибов, причиной которых стали их молодые любовники.

Главной целью "Талибана" является установление исламского эмирата – государства "истинной исламской системы" с отречением от всей западной культуры. Де-факто, с 15 августа Афганистан уже стал государством-исламским эмиратом.

Среди всех этносов в Афганистане выделим самые: пуштуны (они же афганцы) – около 50%, таджики – 27%, узбеки – 9%. Во время прихода талибов к власти, им были рады пуштуны, в то время как таджики и узбеки проявили наибольшее сопротивление.

Паранджа, обязательная борода у мужчин, ограничение прав женщин и немусульман, обрезание правой руки ворам, а также строгое соблюдение других социально-религиозных норм: именно с такими настроениями "Талибан" захватили власть в 2001 году и напугали местный народ такой радикальностью.

А сегодня политические представители талибов говорят, что обязательно поднимут вопрос прав и свобод дипломатов, женщин и меньшинств в Афганистане для того, чтобы сделать их жизнь и работу комфортными. При журналистах талибы показывают, что некоторые из боевых групп ходят даже без бороды, как доказательство их демократичности.

Но практика показывает другое. Хотя и известно о положении женщин в исламских государствах, ситуация в Афганистане кажется одной из самых жестких. Женщинам не разрешено работать, учиться и покидать свой дом без мужского сопровождения. Недавно, 15 августа, вооруженные боевики зашли в местный банк Aziz Bank и приказали девяти женщинам возвращаться домой, добавив, что мужчины могут занять их места.

Местные все равно бегут из страны, напуганные таким радикальным режимом. Отныне конфискуются гаджеты и устройства, где могут храниться любые продукты западной культуры: от ноутбуков до радио. Такая же судьба в большинстве иностранной литературы, музыки, картин.

Возвращаются также и старые законы:

За кражу – отрубают руку.

За измену в браке – забивают камнями. Правда, на этот раз обещают это делать после решения суда.

Женщину за постель к браку – также ожидают камни.

Мужчина без бороды – теряет уважение и, скорее всего, будет побит.

Женщинам со "слишком открытой" одеждой – отказывают в услугах транспорта, магазинах и других публичных заведений.

Однако 17 августа талибы пообещали "не казнить и не забивать камнями афганцев" до решения суда. Об этом заявил представитель движения Сухайль Шахин.

По разной информации, годовой доход "Талибана" составляет более 1,5 млрд долларов. За 20 лет существования организация тщательно налаживала контакты с наркомафией, клановыми элитами и местными. В каждой из 34 провинций Афганистана талибы имели свое влияние и "налоги". Местные сельские жители и бизнес буквально платили им дань за "защиту".

Известно, что около половины их прибыли поступает от торговли наркотиками, в частности – опиумом. "Талибан" не торгует наркотиками самостоятельно, однако является гарантией процветания такого бизнеса на территории Афганистана. Боевики талибов "крышуют" и обеспечивают безопасностью мафию и кланы, которые этим занимаются.

В 2017 году CNN обнародовало информацию, согласно которой были все причины для подозрения России в поставках "Талибану" оружия. Издательство получило эксклюзивные видео, на которых видно модернизированное вооружение боевиков. На видео попали снайперская винтовка и тяжелый пулемет, которые были разновидностями Калашникова. Одна из групп талибов сказала, что оружие они получают "бесплатно" от российских поставщиков на границе с Таджикистаном.

Также у талибов долгое время было официальное представительство и собственный офис в столице Катара – Дохе. До этого тогдашней власти Афганистана и США было трудно вести переговоры с "Талибаном", поскольку не было известного адреса или другого способа обратиться к группировке. Основанный еще в 2013 году офис стал первым шагом к международным переговорам, до этого талибы отказывались идти на мирный контакт со Штатами.

Но хорошо шли на переговоры с Россией: кроме Катара талибы официально посещали только Москву.

Автор - Дмитрий Коваленко-Кужольный