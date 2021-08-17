Гомосексуализм, русский след и возвращение в средневековье: 5 фактов о "Талибане", которые следует знать
Террористическое движение "Талибан" захватило не только власть и контроль над Афганистаном, но и новостные ленты всех мировых СМИ. В прессе активно пишут о причинах, по которым население государства из Южной Азии накрыла настоящая паника и отчаяние – зверства, жестокие "законы", радикальные запреты, весьма строгое отношение к женщинам и тому подобное.
OBOZREVATEL решил собрать менее известные факты, которые лучше дают понять, кто такие талибы на самом деле. О "развлечениях с мальчиками", контактах с наркомафией и Россией, а также о целях группировки читайте подробнее в материале.Кто такие талибы? Тайный проект США?
"Талибан" – это террористическая группировка, которая 15 августа 2021 года захватила власть в Афганистане.
Мухаммед Омар, его основатель и первый лидер, родился в семье бедных крестьян и получил лишь начальное мусульманское образование. Уже в возрасте 20 лет он принимал активное участие в войне против советских войск в Кабуле (1979–1989).
"Талибан" (Ṭālebān) на языке пушту означает "студенты": когда только движение формировалось, подавляющее большинство последователей были студенты и выпускники медресе. Медресе – исламские религиозные школы, созданные правительством Пакистана для афганских беженцев в 1980 годах.
Фактически движение "Талибан" сформировалось из молодого поколения моджахедов. Да, именно тех моджахедов, которые воевали против сил Советского Союза в Афганистане с 1979 по 1989 год. Позднее оказалось, что первым моджахедам тайно помогали США в борьбе с коммунистами.
Организация возникла в 1994 году как освободительное движение. А уже в 2001-м к "Талибану" привлечено внимание всего мирового сообщества, поскольку талибы предоставили убежище боевикам "Аль-Каиды", в том числе их лидеру – террористу №1 в мире Усаме Бен Ладену.
США начинают антитеррористическую операцию после событий 11 сентября 2001 года, в ходе которой вынуждают Бен Ладена покинуть базу в Афганистане, а также убивают Ахтара Мансура –одного из главарей "Талибана".
В результате талибы теряют 90% контроля над государством и залегают на дно.Ортодоксальные, но парадоксальные. Однополым отношениям в Афганистане быть?
Bacha Bazi (на персидском языке, так называемые забавы с мальчиками) – довольно распространенная традиция в Афганистане. И речь не только о народе и отдаленной местности, Bacha Bazi распространена и среди афганской элиты. В отличие от своих соседей урду и арабов, почти вся любовная поэзия до 20 века писалась мужчиной к мужчине, обычно – младшему "любимому" парню.
Интересно, что в 2001 году политические представители талибов публично выступали против любых гомосексуальных связей, за что их не взлюбила значительная часть народа. Однако сегодня известно как минимум о нескольких случаях перестрелок между полевыми командирами талибов, причиной которых стали их молодые любовники.
Главной целью "Талибана" является установление исламского эмирата – государства "истинной исламской системы" с отречением от всей западной культуры. Де-факто, с 15 августа Афганистан уже стал государством-исламским эмиратом.
Среди всех этносов в Афганистане выделим самые: пуштуны (они же афганцы) – около 50%, таджики – 27%, узбеки – 9%. Во время прихода талибов к власти, им были рады пуштуны, в то время как таджики и узбеки проявили наибольшее сопротивление.
Паранджа, обязательная борода у мужчин, ограничение прав женщин и немусульман, обрезание правой руки ворам, а также строгое соблюдение других социально-религиозных норм: именно с такими настроениями "Талибан" захватили власть в 2001 году и напугали местный народ такой радикальностью.
А сегодня политические представители талибов говорят, что обязательно поднимут вопрос прав и свобод дипломатов, женщин и меньшинств в Афганистане для того, чтобы сделать их жизнь и работу комфортными. При журналистах талибы показывают, что некоторые из боевых групп ходят даже без бороды, как доказательство их демократичности.
Но практика показывает другое. Хотя и известно о положении женщин в исламских государствах, ситуация в Афганистане кажется одной из самых жестких. Женщинам не разрешено работать, учиться и покидать свой дом без мужского сопровождения. Недавно, 15 августа, вооруженные боевики зашли в местный банк Aziz Bank и приказали девяти женщинам возвращаться домой, добавив, что мужчины могут занять их места.
Местные все равно бегут из страны, напуганные таким радикальным режимом. Отныне конфискуются гаджеты и устройства, где могут храниться любые продукты западной культуры: от ноутбуков до радио. Такая же судьба в большинстве иностранной литературы, музыки, картин.
Возвращаются также и старые законы:
За кражу – отрубают руку.
За измену в браке – забивают камнями. Правда, на этот раз обещают это делать после решения суда.
Женщину за постель к браку – также ожидают камни.
Мужчина без бороды – теряет уважение и, скорее всего, будет побит.
Женщинам со "слишком открытой" одеждой – отказывают в услугах транспорта, магазинах и других публичных заведений.
Однако 17 августа талибы пообещали "не казнить и не забивать камнями афганцев" до решения суда. Об этом заявил представитель движения Сухайль Шахин.Рэкет, наркотики и боевые действия
По разной информации, годовой доход "Талибана" составляет более 1,5 млрд долларов. За 20 лет существования организация тщательно налаживала контакты с наркомафией, клановыми элитами и местными. В каждой из 34 провинций Афганистана талибы имели свое влияние и "налоги". Местные сельские жители и бизнес буквально платили им дань за "защиту".
Известно, что около половины их прибыли поступает от торговли наркотиками, в частности – опиумом. "Талибан" не торгует наркотиками самостоятельно, однако является гарантией процветания такого бизнеса на территории Афганистана. Боевики талибов "крышуют" и обеспечивают безопасностью мафию и кланы, которые этим занимаются.
В 2017 году CNN обнародовало информацию, согласно которой были все причины для подозрения России в поставках "Талибану" оружия. Издательство получило эксклюзивные видео, на которых видно модернизированное вооружение боевиков. На видео попали снайперская винтовка и тяжелый пулемет, которые были разновидностями Калашникова. Одна из групп талибов сказала, что оружие они получают "бесплатно" от российских поставщиков на границе с Таджикистаном.
Также у талибов долгое время было официальное представительство и собственный офис в столице Катара – Дохе. До этого тогдашней власти Афганистана и США было трудно вести переговоры с "Талибаном", поскольку не было известного адреса или другого способа обратиться к группировке. Основанный еще в 2013 году офис стал первым шагом к международным переговорам, до этого талибы отказывались идти на мирный контакт со Штатами.
Но хорошо шли на переговоры с Россией: кроме Катара талибы официально посещали только Москву.
Автор - Дмитрий Коваленко-Кужольный