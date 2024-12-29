Центром Киева водили Маланку и собирали деньги на дроны для ГУР. Фото и видео

В центре Киева вечером воскресенья, 29 декабря, устроили шествие с традиционным вождением Маланки. Участники действия объявили сбор на дроны для воинов Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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Всего необходимо собрать 200 тыс. грн. Как сообщает корреспондент OBOZ.UA, шествие отправилось из парка им. Тараса Шевченко около 15:30.

Затем отправилась на улицу Терещенковскую, где участники акции останавливали авто и призвали водителей задонатить на армию.

Действо-переберия происходит при участии Маланки, Василия, Козы, Деда, Чертов с музыкой, песнями и праздничными колокольчиками.

Маланкари также должны пройти по Крещатику до улиц Ярославов Вал и Владимирская.

Конечной точкой марша организаторы Киевской Маланки указали ул. Десятинная, 12.

"Провожаем год с традициями и с пользой для войска! Компания друзей и подруг создала свою ватагу маланкаров и маланкарок, чтобы, как и сотни лет назад, поздравлять всем хозяевам и хозяйкам доброго здоровья и щедрого года, а также собрать средств на помощь украинскому войску", – призвали организаторы праздничного шествия.

Перевести средства на дроны для ГУР можно также по следующим реквизитам: номер банки 4441111129013250 или по ссылке на банку.

Что известно о празднике Маланки

Маланка (Меланка, Меланки или Малания) – украинский народный и церковный праздник, вечер 31 декабря, канун Нового года и дня святого Василия Великого.

Главной традицией Маланки является новогоднее действо с переодеванием в животных и фольклорных персонажей.

Считается, что праздник Маланки появился благодаря древнему, вероятно, дохристианскому обычаю.

По легенде, Меланка-Вода была дочерью всеединого Лада, верного побратима бога Месяца. Она была такой милой, что все называли ее Миланкой.

Однажды, когда князь-Месяц был на охоте, злой змей похитил Миланку из серебряного терема и заключил в подземном царстве. Освободил ее славный витязь Беспальчик-Васильчик и на ней женился.

Согласно поверью Маланка приходит на щедрый вечер вместе с Василием-Луной известить хозяев о грядущих праздниках и справить гости, которые в народе так и называют – гости Меланки.

Ранее OBOZ.UA публиковал подборку красивых украинских щедривок. Щедрый вечер или праздник Маланки, празднуют 31 декабря. Как и в Святвечер, к столу готовят кутью, но уже можно подавать непостные блюда и выпечку. А после ужина начинается щедрование.

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