Трамп ещё не успел стать президентом, а Орбан уже чувствует себя королём Европы и даже Фицо — туда же.

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Представитель Венгрии (на самом деле — Орбана) в НАТО (!!!) раздал коллегам карту Великой Венгрии со включением в неё понемногу от той же Словакии (!), Румынии, Австрии, Хорватии и Словении, а премьер Словакии — то есть лично Фицо — съездил к Путину, после чего заявил, что будет блокировать поставки европейского электричества в Украину через Словакию.

Многоуважаемые Европа, Евросоюз и НАТО! В условиях действия безмозглого правила консенсуса именно Орбан с Фицо становятся главными европерсонажами. Вы все их лелеяли и вскормили, они — ваши настоящие лица, вы против них ничего не можете и без них ни на что не способны. Они вдвоём вас всех умножили на абсолютный нуль. Поимеем в виду.