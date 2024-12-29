Алиев прямо обвинил Россию в сбитии азербайджанского самолета, потребовал признания ответственности и наказания виновных. Он также заявил, что Россия пытается уйти от ответственности и замять убийство людей.

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"Одним з моментів, який нас засмутив і здивував, було те, що російські офіційні структури висунули версії про вибух якогось газового балона. Тобто це відкрито показувало, що російська сторона хоче зам'яти питання", — заявив Алієв.

Пропагандисти РФ вже в істериці. Воєнкор Коц волає, що Алієв має поводитися дипломатичніше. Але з ким? З нацистами, які нападають на сусідні країни без оголошення війни, збивають цивільні літаки та бомбардують дитячі лікарні? Ні, з такими спілкуються лише як із злочинцями.

Загалом буквально на рівному місці Росія створила собі нового ворога. Тільки нещодавно Путін зрадив на догоду Азербайджану свого союзника – Вірменію. Але тепер відносини зіпсовані ще й з Баку.

І це ще не порушили питання про те, чому літак направили в море, замість того, щоб посадити в Махачкалі.