Наш "Шевченковский ежегодник" информирует, что 29 декабря (17 декабря по с.ст.) 1845 знаменитый украинский поэт в селе Вьюнище, близ Переяслава, написал стихотворение "Холодный яр".

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Далее текст на языке оригинала.

Приводом для написання цього твору стало відвідування Холодного Яру, де було місце збору гайдамак під час Коліївщини. Шевченко знову звертаються до теми Коліївщини (відому поему "Гайдамаки" він написав ще в 1839-41 роках), полемізуючи з тими істориками, які паплюжили гайдамацький рух.

Нагадаю, що Тарас Григорович неодноразово згадував про вплив на його світогляд розповідей свого столітнього діда Івана-гайдамаки:

"Батько діда просить, щоб той розказав

Про Коліївщину, як колись бувало,

Як Залізняк, Гонта ляхів покарав.

Столітнії очі, як зорі сіяли,

А слово за словом сміялось, лилось…".

Тепер про актуальні думки, пророцтва і нездійсненні мрії нашого світоглядного Батька в цій поезії.

Тарас Шевченко в "Холодному Ярі" переконує і сучасних російських, польських й толерантних українських істориків, які продовжують писати про те, що "гайдамаки не воины - разбойники, воры":

"Брешеш, людоморе!

За святую правду-волю

Розбійник не стане,

Не розкує закований

У ваші кайдани

Народ темний, не заріже

Лукавого сина,

Не розібʼє живе серце

За свою країну…"

Як бачимо, Тарас Шевченко, ще майже 180 років тому, закликав наших грантожерів-істориків стати на захист УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ, який відстоював своє природне право ВІЛЬНО жити на СВОЇЙ ЗЕМЛІ і молитися у СВОЇЙ ЦЕРКВІ рідною мовою, а не ВИБАЧАТИСЯ перед завойовниками, які прагнули були господарями в нашій країні.

Тут також і про колаборантів та пʼяту московську колону, які закликали Путіна (Нерона) та його орду вбивць, варварів і мародерів в Україну рятувати "Святую Русь" і "каноническую церковь":

"Не зовіте преподобним

Лютого Нерона.

Не славтеся царевою

Святою войною.

Бо й самі не знаєте,

Що царики коять.

А кричите, що несете

І душу і шкуру

За отечество! …"

Сумно сказати, що й нині, у часи кровопролитної війни з московською ордою, в описаному Шевченком Мотронинському монастирі, який був духовним осідком гайдамаків, а згодом борців за Незалежність з Холодноярської республіки, досі моляться за "Русь святую" та за "матрон московських і петербурзьких"?!

Застерігає Тарас Григорович і владців теперішніх:

"По якому правдивому,

Святому закону

І землею, всім даною,

І сердешним людом

Торгуєте? Стережіться ж,

Бо лихо вам буде,

Тяжке лихо!…"

Та попереджає в останніх рядках свого "Холодного Яру":

"Бо в день радості над вами

Розпадеться кара.

І повіє огонь новий

З Холодного Яру".

П.С. Довідково.

В січні 2025 року наш Фонд "Рідна країна" спільно з Черкаським державним технологічним університетом презентує нове видання "ВОЮЮЧИЙ ШЕВЧЕНКО. Мала світоглядна книжка українського воїна".