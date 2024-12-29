'Есть определенная абсурдность': Александр 'Терен' намекнул на разрыв с победительницей 'Холостяка 13'

Ветеран войны Александр "Терен" Будько намекнул на отсутствие дальнейших отношений с волонтером Инной Белень после финала проекта "Холостяк 13". Он назвал свое участие в шоу сном, а теперь – что "вернулся к реальности".

Видео дня

Александр "Терен" впервые прокомментировал в Instagram финал "Холостяка 13". Однако в отличие от Инны Белень не стал публиковать общие с ней фотографии.

Ветеран намекнул, что раньше проект и вся его романтика была для мужчины реальностью, а теперь это превратилось в сон, будто бы все, связанное с реалити-шоу, осталось в прошлом.

"Могу сказать, что это был очень интересный опыт – будто сон воплотился в жизнь. Потому что все, что происходило тогда, казалось, случалось только со мной. А теперь вдруг все стало реальностью. В этом есть определенная абсурдность: то, что когда-то было реальным, теперь выглядит на экранах, словно сон", – сообщил "Терен".

С даты финала для самого "холостяка" прошло уже 4 месяца, а для зрителей всего 2 дня. За это долгое время в жизни ветерана могло произойти немало перемен.

Еще одним намеком на разрыв с Инной стала такая фраза Терена: "Стал ли я другим? Возможно. Я пересмотрел свои ценности и отношения к другим людям. И даже начал больше любить животных. Знаю, что впереди еще много всего. Времени останавливаться нет: проект завершен, но жизнь – нет".

"Этот проект стал лакмусовой бумажкой для моего окружения и общества в целом. Насколько друзья готовы принять меня в такой роли? Насколько общество готово воспринимать новую реальность без того, чтобы отводить глаза или смущаться? – написал военнослужащий и добавил: – Живите и любите по полной, несмотря на все беды и несогласия, потому что сегодня это все, что мы имеем".

Следует отметить, что первоначальной целью участия Александра "Терена" в "Холостяке" стала попытка показать, что украинскому обществу нужно больше внимания обращать на инклюзивность людей. Уже вторым приоритетом для ветерана было обрести любовь.

Ранее OBOZ.UA писал, что волонтер Инна Белень прокомментировала победу в финале "Холостяка 13". Девушка призналась, что завоевать сердце "холостяка" было нелегко, однако она рада, что защитник сделал такой выбор.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!