США введут санкции против Беларуси и приостановят авиасообщение

Соединенные Штаты Америки с 3 июня введут санкции против Беларуси. Также будут возвращены ранее снятые санкции с девяти крупных белорусских предприятий.

Так, гражданам США будет запрещено участвовать в сделках с этими организациями, их имуществом или интересами в собственности. Также будет приостановлено соглашение о воздушном сообщении между США и Белорусью. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"3 июня 2021 года Соединенные Штаты вновь введут полные блокирующие санкции в отношении девяти белорусских государственных предприятий, ранее получивших льготы по ряду генеральных лицензий министерства финансов", – сказано в заявлении.

Отмечается, что Соединенные Штаты Америки в координации с ЕС и другими партнерами и союзниками разрабатывают целевые санкции против ключевых фигур режима Лукашенко, связанных с нарушениями прав человека, коррупцией, фальсификацией выборов 2020 года и событиями 23 мая.

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Псаки добавила, что министерство финансов готовит для президента новый исполнительный указ, который предоставит США расширенные полномочия для введения санкций. По этому вопросу американский Минюст и ФБР тесно сотрудничают с европейскими коллегами.

Напомним, что Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью и запретила авиакомпаниям полеты над территорией страны из-за инцидента с перехватом самолета Ryanair и задержанием журналиста Романа Протасевича.

На решение украинского правительства посольство Беларуси отреагировало нотой протеста, которую направило МИДу нашей страны. В ней Украине пригрозили серьезным материальным ущербом, а также обвинили в попытке экономического давления на соседнее государство.

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