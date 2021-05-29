США введут санкции против Беларуси и приостановят авиасообщение
Соединенные Штаты Америки с 3 июня введут санкции против Беларуси. Также будут возвращены ранее снятые санкции с девяти крупных белорусских предприятий.
Так, гражданам США будет запрещено участвовать в сделках с этими организациями, их имуществом или интересами в собственности. Также будет приостановлено соглашение о воздушном сообщении между США и Белорусью. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"3 июня 2021 года Соединенные Штаты вновь введут полные блокирующие санкции в отношении девяти белорусских государственных предприятий, ранее получивших льготы по ряду генеральных лицензий министерства финансов", – сказано в заявлении.
Отмечается, что Соединенные Штаты Америки в координации с ЕС и другими партнерами и союзниками разрабатывают целевые санкции против ключевых фигур режима Лукашенко, связанных с нарушениями прав человека, коррупцией, фальсификацией выборов 2020 года и событиями 23 мая.
Псаки добавила, что министерство финансов готовит для президента новый исполнительный указ, который предоставит США расширенные полномочия для введения санкций. По этому вопросу американский Минюст и ФБР тесно сотрудничают с европейскими коллегами.
Напомним, что Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью и запретила авиакомпаниям полеты над территорией страны из-за инцидента с перехватом самолета Ryanair и задержанием журналиста Романа Протасевича.
На решение украинского правительства посольство Беларуси отреагировало нотой протеста, которую направило МИДу нашей страны. В ней Украине пригрозили серьезным материальным ущербом, а также обвинили в попытке экономического давления на соседнее государство.
Как сообщал OBOZREVATEL:
спецслужбы Беларуси задержали основателя NEXTA Протасевича после экстренной посадки рейса Афины – Вильнюс. Белорусские власти называли причиной для посадки лайнера якобы полученную угрозу теракта.
Позднее редактор проекта Тадеуш Гичан рассказал, что о бомбе на борту заявили сотрудники КГБ, когда самолет оказался в белорусском воздушном пространстве.
После этого Литва и Великобритания запретили прибывать на свою территорию самолетам, которые следуют через Беларусь, а в СНБО Украины анонсировали прекращение авиасообщения со страной.
В свою очередь руководство Польши заявило, что Беларусь совершила террористический акт, развернув курс пассажирского самолета международных авиалиний Ryanair и введя в заблуждение экипаж ложной информацией о минировании.