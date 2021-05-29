США введут санкции против Беларуси и приостановят авиасообщение

София Ковнир
София Ковнир
Мир
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США введут санкции против Беларуси и приостановят авиасообщение

Соединенные Штаты Америки с 3 июня введут санкции против Беларуси. Также будут возвращены ранее снятые санкции с девяти крупных белорусских предприятий.

Так, гражданам США будет запрещено участвовать в сделках с этими организациями, их имуществом или интересами в собственности. Также будет приостановлено соглашение о воздушном сообщении между США и Белорусью. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"3 июня 2021 года Соединенные Штаты вновь введут полные блокирующие санкции в отношении девяти белорусских государственных предприятий, ранее получивших льготы по ряду генеральных лицензий министерства финансов", – сказано в заявлении.

Отмечается, что Соединенные Штаты Америки в координации с ЕС и другими партнерами и союзниками разрабатывают целевые санкции против ключевых фигур режима Лукашенко, связанных с нарушениями прав человека, коррупцией, фальсификацией выборов 2020 года и событиями 23 мая.

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Соединенные Штаты Америки разрабатывают целевые санкции против ключевых фигур режима Лукашенко

Псаки добавила, что министерство финансов готовит для президента новый исполнительный указ, который предоставит США расширенные полномочия для введения санкций. По этому вопросу американский Минюст и ФБР тесно сотрудничают с европейскими коллегами.

Напомним, что Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью и запретила авиакомпаниям полеты над территорией страны из-за инцидента с перехватом самолета Ryanair и задержанием журналиста Романа Протасевича.

На решение украинского правительства посольство Беларуси отреагировало нотой протеста, которую направило МИДу нашей страны. В ней Украине пригрозили серьезным материальным ущербом, а также обвинили в попытке экономического давления на соседнее государство.

США введут санкции против Беларуси
Страны, которые приостановили авиаперелеты над Беларусью

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