Байден отменил громкие указы Трампа и вернул США в ВОЗ и соглашение по климату
Новый президент США Джо Байден в первый день на должности подписал ряд законов, многие из которых отменили указы бывшего американского главы Дональда Трампа.
Как передает CNN, Байден нацелен подписать сразу 17 распоряжений, меморандумов и директив в день вступления на должность и "отказаться от наследия" Трампа.
Политик начал работать в Овальном кабинете спустя несколько часов после инаугурации.
В частности, американский президент подписал документы о:
возвращении США в ВОЗ;
возвращении страны в Парижское соглашение по климату;
дополнительных мерах борьбы с пандемией коронавируса (в частности, обязательное ношение масок в федеральных учреждениях);
остановке строительства стены на границе с Мексикой;
отмене введенных Трампом ограничений на въезд из ряда мусульманских стран.
Ожидается, что в Парижское соглашение по климату Америка сможет заново вступить за месяц. Документ сначала будет представлен в ООН.
Трамп объявил о выходе страны из этого соглашения в 2017 году, что вызвало критику международного сообщества. Республиканец заявлял, что документ накладывал на Штаты куда более жесткие ограничения, нежели на других, в частности, Китай.
Что касается выхода США из ВООЗ, что официально страна должны была покинуть организацию 6 июля 2021 года. Байден выступил против этого.
Строительство стены на границе с Мексикой было одним из предвыборных обещаний Трампа, которое он реализовал. Известно, что на этот проект бывший президент Америки направил $771 млн, предназначенных для борьбы с Россией.
Политик заявлял, что, если потребуется, Штаты возведут "стену из людей" на мексиканской границе.
Также экс-глава США ограничивал въезд из нескольких стран, в частности, Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемена, Венесуэлы и Северной Кореи и др.
BREAKING: Pres. Biden signs executive action requiring face masks and social distancing practices on federal property.https://t.co/qjeUynJUdz #InaugurationDay pic.twitter.com/1MKmVyCg1L— ABC News (@ABC) January 20, 2021
BREAKING: Joe Biden signs executive action to rejoin Paris Climate Accord "as of today." https://t.co/qjeUynJUdz #InaugurationDay pic.twitter.com/7aBLn6R8Lq— ABC News (@ABC) January 20, 2021
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