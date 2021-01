Байден отменил громкие указы Трампа и вернул США в ВОЗ и соглашение по климату

Новый президент США Джо Байден в первый день на должности подписал ряд законов, многие из которых отменили указы бывшего американского главы Дональда Трампа.

Как передает CNN, Байден нацелен подписать сразу 17 распоряжений, меморандумов и директив в день вступления на должность и "отказаться от наследия" Трампа.

Политик начал работать в Овальном кабинете спустя несколько часов после инаугурации.

В частности, американский президент подписал документы о:

Ожидается, что в Парижское соглашение по климату Америка сможет заново вступить за месяц. Документ сначала будет представлен в ООН.

Трамп объявил о выходе страны из этого соглашения в 2017 году, что вызвало критику международного сообщества. Республиканец заявлял, что документ накладывал на Штаты куда более жесткие ограничения, нежели на других, в частности, Китай.

Что касается выхода США из ВООЗ, что официально страна должны была покинуть организацию 6 июля 2021 года. Байден выступил против этого.

Строительство стены на границе с Мексикой было одним из предвыборных обещаний Трампа, которое он реализовал. Известно, что на этот проект бывший президент Америки направил $771 млн, предназначенных для борьбы с Россией.

Политик заявлял, что, если потребуется, Штаты возведут "стену из людей" на мексиканской границе.

Также экс-глава США ограничивал въезд из нескольких стран, в частности, Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемена, Венесуэлы и Северной Кореи и др.

BREAKING: Pres. Biden signs executive action requiring face masks and social distancing practices on federal property. https://t.co/qjeUynJUdz #InaugurationDay pic.twitter.com/1MKmVyCg1L

BREAKING: Joe Biden signs executive action to rejoin Paris Climate Accord "as of today." https://t.co/qjeUynJUdz #InaugurationDay pic.twitter.com/7aBLn6R8Lq