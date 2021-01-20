Джо Байден: 10 неожиданных фактов из биографии 46-го президента США
20 января 2021 года в США начнется пост-трамповская эпоха, которая ознаменуется инаугурацией избранного президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис.
OBOZREVATEL пересказывает статью издания Biography о том, как Байден пережил издевательства в школе, страшную личную трагедию и, не без веры в Бога, смог стать новым лидером США.
Рассказываем 10 главных фактов из жизни Джо Байдена и еще два бонусных факта, доказывающих, что даже в 78-летнем политике живет влюбленный парень и маленький ребенок.Факт №1. Был жертвой буллинга из-за заикания
Юный Джо Байден страдал от беспощадных издевательств из-за "изнурительного" заикания.
"Я не могу придумать ничего другого, что когда-либо лишало бы меня достоинства так быстро и так глубоко, как заикание", – рассказал сам Байден в 2008 году в Американском институте заикания.
В мемуарах он вспоминает, что издевались над ним даже некоторые учителя. Так, учительница, которая также была монахиней, называла его "мистер Бу-бу-бу-Байден". Ее издевательства прекратились только тогда, когда в дело вмешалась мать мальчика – Кэтрин Финнеган Байден.
Спасло Байдена увлечение ирландскими стихотворениями и особенно поэзией Уильяма Йейтса. Он читал стихи перед зеркалом, чтобы отслеживать и контролировать лицевые искажения. Политик признается, что и сейчас способен по памяти рассказать длинные отрывки из ирландских поэзий.Факт №2. Был школьной звездой американского футбола
Во время выпускного года в академии "Архмер" в 1960 году, Байден, игравший на позициях ресивера и полузащитника, был ведущим бомбардиром в непобежденной команде частной католической школы.
"Он был парнем, который был главным ловцом пассов", – вспомнил в 2020 году его товарищ по команде Майкл Фэй. Он рассказывает, что для старшеклассников играть в длинный пас было почти смертным грехом, но Байден "поймал семь или восемь тачдаун-пассов в восьми играх, что было очень много для тех времен".
Бывший тренер Байдена Джон Уолш в 2008 году заявил, что запомнил Байдена как тощим парнем, "но он был одним из лучших ресиверов за 16 лет моей работы тренером".Факт №3. Байден обожает животных
По состоянию на январь 2021 года у Байдена есть две немецких овчарки – Чемпион и Майор. 12-летний Чемпион уже прекрасное знает, что такое жизнь в Белом доме: он был частым гостем у президента Барака Обамы, когда Байден занимал должность вице-президента.
Майора же супруги Байден взяли в приюте для животных в 2018 году.
В ноябре супруга Байдена – Джилл – рассказала СМИ, что она "с удовольствием заведет кошку", если ее муж будет избран президентом. В ноябре 2020 года СМИ писали, что идея с кошкой "получила движение".
Собаки даже стали героями рождественского видео в 2020 году.Факт №4. До сих пор водит свой старый автомобиль
Джо Байден до сих пор водит Corvette Stingray 1967 года, который подарил ему отец еще на свадьбу.
"Я люблю эту машину. Ничего, кроме невероятных воспоминаний", – говорит Байден.
Сын Байдена в качестве подарка на Рождество подарил отцу модернизацию двигателя.
"Каждый раз, когда я сажусь в авто, думаю о своем отце и сыне Бо", – заявил Байден.Факт №5. Он практикующий католик
Байден – второй после Джона Кеннеди президент-католик в истории США. Он часто ходит в церковь и всегда имеет при себе розарий – традиционные католические четки.
В своей победной речи на выборах в ноябре 2020 года он цитировал католический гимн "На крыльях орла", который, по его словам, был важен для семьи и покойного сына Бо.
"Это отражает веру, которая поддерживает меня, которая, я верю, поддерживает Америку. И я надеюсь, что смогу обеспечить покой и утешение", – сказал он толпе, прежде чем начал читать строки: "и он поднимет тебя на крыльях орла, унесет тебя на дыхании зари. Ты будешь сиять, как солнце, и он будет держать тебя в ладони своей".Факт №6. Первая жена и дочь погибли в ДТП, а сын – умер от рака
Страшная авария забрала жизнь супруги Байдена Нелии и его 13-месячной дочери Наоми в 1972 году. Байден посвятил свою жизнь сыновьям, которые чудом выжили в той аварии и даже был приведен к присяге в качестве сенатора в госпитале, где лечились дети. Тогда 30-летний Байден стал самым молодым сенатором в истории США.
В 2015 году старший сын от первого брака Джозеф Робинет (Бо) Байден умер от рака головного мозга.
В первую президентскую гонку Байден вошел в 1987 году. Однако закончилась она для него не слишком хорошо: Байдена, в частности, поймали на копировании заявлений лидера лейбористской партии Великобритании Нила Киннока. После скандала он снял свою кандидатуру.
В 2008 году Байден хотел стать кандидатом в президенты от демократической партии, но проиграл номинирование на уровне штатов. Впрочем, впоследствии он стал вице-президентом у победившего на выборах Барака Обамы.
В третий раз удача, как известно, ему улыбнулась. 20 января 2021 года состоится инаугурация Байдена и вице-президент Камалы Харрис.Факт №8. Самый пожилой президент
На момент вступления в должность Байдену уже 78 лет. Старше президента в США еще не было. Вторым по возрасту президентом США был Дональд Трамп, занявший Белый дом в возрасте 70 лет. Самым же молодым президентом был Теодор Рузвельт, занявший должность в 42 года.Факт №9. Он большой друг Обамы
Байден в качестве вице-президента США был для Обамы чем-то вроде суда в последней инстанции. Сам Обама признавал, что ни одно важное решение не принималось без обсуждения с Байденом.
Обама также считает, что назначение Байдена – "единственное лучшее решение", которое он принял.
Британская историческая спортивная драма 1981 года давно покорила Байдена. Объясняя свою любовь к фильму, Байден говорит, что поражен идеей того, что кто-то "ставит свои принципы выше известности и славы".
"Для меня это знак настоящего героизма", - говорит Байден.
Его любимая сцена: когда один из главных бегунов отказывается участвовать в воскресных гонках из-за своих религиозных убеждений.Факт №11 (бонусный) Байден до сих пор без ума от своей жены
Байден познакомился с свою женой Джилл в 1975 году. В то время он уже был сенатором, а она – училась в колледже. Разница в возрасте составляла целых 9 лет и Джилл сначала думала, что из этого ничего не получится
"Я была студенткой, встречалась с парнями в джинсах и футболках, а он пришел в пиджаке и мокасинах. Я подумала:" Боже, из этого ничего никогда не получится!" – рассказывала она позже.
Джо пять раз был вынужден просить Джилл о браке. Она очень боялась сказать ответить ему "да", пока не осознала, насколько все серьезно.
"Я не могла допустить, чтобы дети Джо потеряли мать во второй раз. Я должна была быть уверенной на 100%", – пояснила она впоследствии.
Поженилась пара в 1977 году и с тех пор Байден безумно влюблен в Джил и убежден, что она станет идеальной первой леди.
"Помните своего любимого учителя, который помог вам поверить в себя. Именно такой первой леди и будет Джилл Байден", – утверждает он.
Описывая ее, Байден говорит, что его жена "drop-dead gorgeous" (настолько красива, что не заметить этого невозможно), но главным ее оружием он считает мозг.Факт №12 (бонусный). Он обожает мороженное
Байден большой фанат мороженого. "Я не пью. Я не курю. Но я ем много мороженого", – признался он в 2016 году.
Известно, что во время президентской кампании 2020 году его штаб потратил на мороженое 10 тысяч долларов. Его разослали тем, кто был финансовым донором для кампании Байдена.
О любви Байдена к сладком рассказывают и его внуки.
"Он всегда ест мороженое" – рассказали они, заявив, что у их дедушки всегда есть тайные запасы сладостей, о которых не знает бабушка.
Когда демократическая партия утвердила Байдена кандидатом в президенты, внуки отправили ему в подарок большую коробку мороженого.