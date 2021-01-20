Джо Байден: 10 неожиданных фактов из биографии 46-го президента США

20 января 2021 года в США начнется пост-трамповская эпоха, которая ознаменуется инаугурацией избранного президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис.

OBOZREVATEL пересказывает статью издания Biography о том, как Байден пережил издевательства в школе, страшную личную трагедию и, не без веры в Бога, смог стать новым лидером США.

Рассказываем 10 главных фактов из жизни Джо Байдена и еще два бонусных факта, доказывающих, что даже в 78-летнем политике живет влюбленный парень и маленький ребенок.

Юный Джо Байден страдал от беспощадных издевательств из-за "изнурительного" заикания.

"Я не могу придумать ничего другого, что когда-либо лишало бы меня достоинства так быстро и так глубоко, как заикание", – рассказал сам Байден в 2008 году в Американском институте заикания.

В мемуарах он вспоминает, что издевались над ним даже некоторые учителя. Так, учительница, которая также была монахиней, называла его "мистер Бу-бу-бу-Байден". Ее издевательства прекратились только тогда, когда в дело вмешалась мать мальчика – Кэтрин Финнеган Байден.

Спасло Байдена увлечение ирландскими стихотворениями и особенно поэзией Уильяма Йейтса. Он читал стихи перед зеркалом, чтобы отслеживать и контролировать лицевые искажения. Политик признается, что и сейчас способен по памяти рассказать длинные отрывки из ирландских поэзий.

Во время выпускного года в академии "Архмер" в 1960 году, Байден, игравший на позициях ресивера и полузащитника, был ведущим бомбардиром в непобежденной команде частной католической школы.

"Он был парнем, который был главным ловцом пассов", – вспомнил в 2020 году его товарищ по команде Майкл Фэй. Он рассказывает, что для старшеклассников играть в длинный пас было почти смертным грехом, но Байден "поймал семь или восемь тачдаун-пассов в восьми играх, что было очень много для тех времен".

Бывший тренер Байдена Джон Уолш в 2008 году заявил, что запомнил Байдена как тощим парнем, "но он был одним из лучших ресиверов за 16 лет моей работы тренером".

По состоянию на январь 2021 года у Байдена есть две немецких овчарки – Чемпион и Майор. 12-летний Чемпион уже прекрасное знает, что такое жизнь в Белом доме: он был частым гостем у президента Барака Обамы, когда Байден занимал должность вице-президента.

Майора же супруги Байден взяли в приюте для животных в 2018 году.

В ноябре супруга Байдена – Джилл – рассказала СМИ, что она "с удовольствием заведет кошку", если ее муж будет избран президентом. В ноябре 2020 года СМИ писали, что идея с кошкой "получила движение".

Собаки даже стали героями рождественского видео в 2020 году.

Джо Байден до сих пор водит Corvette Stingray 1967 года, который подарил ему отец еще на свадьбу.

"Я люблю эту машину. Ничего, кроме невероятных воспоминаний", – говорит Байден.

Сын Байдена в качестве подарка на Рождество подарил отцу модернизацию двигателя.

"Каждый раз, когда я сажусь в авто, думаю о своем отце и сыне Бо", – заявил Байден.

Байден – второй после Джона Кеннеди президент-католик в истории США. Он часто ходит в церковь и всегда имеет при себе розарий – традиционные католические четки.

В своей победной речи на выборах в ноябре 2020 года он цитировал католический гимн "На крыльях орла", который, по его словам, был важен для семьи и покойного сына Бо.

"Это отражает веру, которая поддерживает меня, которая, я верю, поддерживает Америку. И я надеюсь, что смогу обеспечить покой и утешение", – сказал он толпе, прежде чем начал читать строки: "и он поднимет тебя на крыльях орла, унесет тебя на дыхании зари. Ты будешь сиять, как солнце, и он будет держать тебя в ладони своей".

Страшная авария забрала жизнь супруги Байдена Нелии и его 13-месячной дочери Наоми в 1972 году. Байден посвятил свою жизнь сыновьям, которые чудом выжили в той аварии и даже был приведен к присяге в качестве сенатора в госпитале, где лечились дети. Тогда 30-летний Байден стал самым молодым сенатором в истории США.

В 2015 году старший сын от первого брака Джозеф Робинет (Бо) Байден умер от рака головного мозга.

В первую президентскую гонку Байден вошел в 1987 году. Однако закончилась она для него не слишком хорошо: Байдена, в частности, поймали на копировании заявлений лидера лейбористской партии Великобритании Нила Киннока. После скандала он снял свою кандидатуру.

В 2008 году Байден хотел стать кандидатом в президенты от демократической партии, но проиграл номинирование на уровне штатов. Впрочем, впоследствии он стал вице-президентом у победившего на выборах Барака Обамы.

В третий раз удача, как известно, ему улыбнулась. 20 января 2021 года состоится инаугурация Байдена и вице-президент Камалы Харрис.

На момент вступления в должность Байдену уже 78 лет. Старше президента в США еще не было. Вторым по возрасту президентом США был Дональд Трамп, занявший Белый дом в возрасте 70 лет. Самым же молодым президентом был Теодор Рузвельт, занявший должность в 42 года.

Байден в качестве вице-президента США был для Обамы чем-то вроде суда в последней инстанции. Сам Обама признавал, что ни одно важное решение не принималось без обсуждения с Байденом.

Обама также считает, что назначение Байдена – "единственное лучшее решение", которое он принял.

Британская историческая спортивная драма 1981 года давно покорила Байдена. Объясняя свою любовь к фильму, Байден говорит, что поражен идеей того, что кто-то "ставит свои принципы выше известности и славы".

"Для меня это знак настоящего героизма", - говорит Байден.

Его любимая сцена: когда один из главных бегунов отказывается участвовать в воскресных гонках из-за своих религиозных убеждений.

Байден познакомился с свою женой Джилл в 1975 году. В то время он уже был сенатором, а она – училась в колледже. Разница в возрасте составляла целых 9 лет и Джилл сначала думала, что из этого ничего не получится

"Я была студенткой, встречалась с парнями в джинсах и футболках, а он пришел в пиджаке и мокасинах. Я подумала:" Боже, из этого ничего никогда не получится!" – рассказывала она позже.

Джо пять раз был вынужден просить Джилл о браке. Она очень боялась сказать ответить ему "да", пока не осознала, насколько все серьезно.

"Я не могла допустить, чтобы дети Джо потеряли мать во второй раз. Я должна была быть уверенной на 100%", – пояснила она впоследствии.

Поженилась пара в 1977 году и с тех пор Байден безумно влюблен в Джил и убежден, что она станет идеальной первой леди.

"Помните своего любимого учителя, который помог вам поверить в себя. Именно такой первой леди и будет Джилл Байден", – утверждает он.

Описывая ее, Байден говорит, что его жена "drop-dead gorgeous" (настолько красива, что не заметить этого невозможно), но главным ее оружием он считает мозг.

Байден большой фанат мороженого. "Я не пью. Я не курю. Но я ем много мороженого", – признался он в 2016 году.

Известно, что во время президентской кампании 2020 году его штаб потратил на мороженое 10 тысяч долларов. Его разослали тем, кто был финансовым донором для кампании Байдена.

О любви Байдена к сладком рассказывают и его внуки.

"Он всегда ест мороженое" – рассказали они, заявив, что у их дедушки всегда есть тайные запасы сладостей, о которых не знает бабушка.

Когда демократическая партия утвердила Байдена кандидатом в президенты, внуки отправили ему в подарок большую коробку мороженого.