Байден официально стал президентом США. Видео присяги

Джо Байден принял присягу президента США и официально стал 46-м главой Соединенных Штатов.

Церемония проходила 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне. Трансляция мероприятия велась на Facebook-странице OBOZREVATEL (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

"Я, Джозеф Робинетт Байден-младший, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединённых Штатов. И да поможет мне Бог", – сказал он.

После этого, он впервые выступил с речью в качестве главы государства. Байден сказал, что это победа демократии. Также он пообещал бороться с пандемией коронавируса и политическим экстремизмом. Кроме того, он заверил, что будет президентом для всех американцев.

Напомним, что до Байдена присягу приняла вице-президент США Камала Харрис. Она стала первой женщиной и первой темнокожей на столь высоком посту.

Церемония инаугурации проходила в Вашингтоне в здания Капитолия 20 января. О том, что происходило вокруг нее и другие подробности читайте в онлайн-трансляции OBOZREVATEL.