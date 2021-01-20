Инаугурация Байдена: чего Украине ждать от нового президента США

В среду, 20 января, в 19:00 по Киеву состоится инаугурация 46-го президента США, представителя Демократической партии Джо Байдена. После принятия присяги он официально станет лидером государства.

В прессе не раз высказывались предположения, что победа Байдена на выборах может привести к перезагрузке внешней политики страны. Так, к примеру его однопартиец Барак Обама в 2009 году начал свое президентство с попытки "перезагрузить" отношения с Россией, пишет BBC. Чего же можно ждать в настоящее время конкретно Украине?

Понимание ситуации в Украине

Байден лучше осведомлен о проблемах Украины, чем его предшественник Дональд Трамп, поскольку был ответственным за это направление на посту вице-президента при правлении Барака Обамы. Более того, Байден не раз лично приезжал в нашу страну.

"Поэтому Украиной он точно будет заниматься более профессионально, чем Трамп. Через Украину Байден сможет быстро и удачно показать себя как мощного внешнеполитического игрока. Для него Украина – удобный кейс по безопасности, здесь он сможет сдерживать Россию наименьшими ресурсами", – рассказал BBC эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

Оружие

При демократе Обаме Украина так и не получила летальное оружие, однако этот шаг был сделан при республиканце Трампе, когда Киеву были предоставлены противотанковые ракетные комплексы "Джевелин".

Поэтому возвращение демократов в Белый дом вызвало опасения, что США свернут помощь, ограничившись "нелетальной" поддержкой: медикаментами и различной техникой. Однако, как считает главный консультант Национального института стратегических исследований Николай Белесков, этого не произойдет.

"Поскольку в свое время Джозеф Байден был среди тех в администрации Обамы, кто выступал за предоставление Украине летального оборонительного вооружения, то уменьшение масштабов и номенклатуры помощи ожидать не стоит", – говорит эксперт.

Подход Обамы

Что касается предоставления на льготных условиях Украине тяжелого вооружения, такого как, например, многоцелевые истребители F-16 или системы ПВО средней дальности, тут во многом ситуация будет зависеть от самой Украины. По мнению Николая Белескова, предположительно, при Байдене, как и при Обаме, нам потребуется больше изменений в оборонной сфере.

"По сути, американцы должны иметь твердые гарантии, что средства, которые сэкономит Киев от увеличения помощи США, будут использоваться максимально эффективно", – говорит эксперт. По его словам, Украине также нужны такие документы, как Стратегия военной безопасности и Госпрограмма развития ВСУ, чтобы в Америке понимали, куда движется наша сфера обороны, что и зачем ей нужно.

НАТО

Если Трамп выступил откровенным скептиком альянса, Байден в этом плане – скорее, оптимист: его риторика не будет столь критичной. Поэтому в 2021 году в НАТО планируют провести новый саммит и подготовить новую стратегию, в который, как ожидается, сохранится важный для Украины пункт о политике открытых дверей, говорит Николай Белесков.

"Для последнего нужны убедительные аргументы официального Киева, и здесь мы снова возвращаемся к необходимости Украины выполнять собственное домашнее задание", – считает эксперт.

"Месть Байдена"

Особое отношение к "украинскому вопросу" от Байдена стоит ожидать и потому, что на его имидж повлиял скандал с его сыном Хантером и фирмой Burisma.

По словам Александра Краева, разведка США признала фейком "пленки Деркача", что в итоге привело к санкциям против "российских агентов", под которые, в частности, попал депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский – российская пресса сразу окрестила это "местью Байдена".

"Это уже не Трамп, но еще и не Байден. Это американская система", – объясняет эксперт "Украинской призмы". Он добавил, что следующий ход "перешел к Украине": согласится ли она начать расследование или просто "воспримет информацию".

Отношения с Россией

По мнению Александра Краева, многие переживают, что сейчас начнется вторая со времен президентства Барака Обамы перезагрузка отношений США с Россией. "Но последние заявления Байдена о внешней политике показали, что он понимает, что сейчас не 2009 год", – говорит эксперт.

Кроме того, по ожидаемым кадровым назначениям заметно, что Байден "выбирает не "голубей" (мира, – ред.), а специалистов, которые долго занимались Россией – еще со времен, когда Путин приходил к власти". "Поэтому они понимают российскую и даже советскую повестку дня. Это не демократы времен Обамы", – считает Александр Краев.

Когда Украина сможет оценить политику Байдена

Первые реальные шаги Байдена во внешней политике Украина ощутит примерно через полгода – в сентябре 2021-го, прогнозирует Александр Краев. Из-за переходного периода, пандемии и борьбой з экономическим кризисом первое время новый президент США будет вынужден заниматься только внутренней политикой.

"За это время Киеву стоит подготовиться к отношениям с новой администрацией. Все зависит от Украины", – отмечает эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в администрации Джо Байдена поддерживают идею предоставления Украине летального оружия. Об этом ранее сообщил кандидат в госсекретари США Энтони Блинкен.