Фейгин спрогнозировал "ультимативные" условия Байдена к Украине

Новый президент США Джо Байден не будет выбрасывать Украину из поля зрения, но условия Америки к стране могут стать более жесткими.

Такое мнение высказал российский адвокат и политик Марк Фейгин в интервью "Фактам". Он считает, что новая администрация будет более внимательно относится к странам, где интересы США и России соперничают (как Украина, Сирия, Иран).

Россиянин напомнил, что в администрации экс-президента Барака Обамы тогдашний вице-президент Байден занимался Украиной.

"Так он точно будет заниматься Украиной. Возможно, изменятся отдельные подходы, касающиеся того, что перед потенциальными союзниками, той же Украиной, будут ставиться более жесткие условия по реформам, по борьбе с коррупцией, роли олигархии", – сказал юрист.

По его мнению, условия могут быть жесткими и "почти ультимативными".

"Больше шесть с половиной лет цацкаться никто не будет, и Украине будут поставлены эти условия с тем, чтобы она им соответствовала. Я так думаю", – сказал Фейгин.

Напомним, в администрации Байдена ранее высказывались в поддержку идеи предоставления Украине летального оружия. В "Слуге народа" заявляли, что страна ожидает статуса главного союзника США вне НАТО.

Более детально о позиции нового президента Соединенных Штатов по Украине читайте в нашем материале.

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