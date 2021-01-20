У Байдена заявили, что планируют помочь Украине с летальным оружием

Кандидат в госсекретари США Энтони Блинкен заявил, что администрация избранного президента Джо Байдена поддерживает предоставление Украине летального оборонного вооружения.

Об этом политик сообщил, отвечая на вопрос во время слушаний в комитете Сената США по вопросам иностранных дел. Заседание транслировалось на сайте ведомства.

"Одна из вещей, которую Конгресс сделал единогласно – это то, что мы выделили $300 млн для предоставления Украине летального оружия", – сказал вероятный будущий госсекретарь Соединенных Штатов.

Он указал, что администрация экс-президента Барака Обамы так и не воплотила эту инициативу, в отличие от команды Дональда Трампа.

Блинкен подтвердил, что поддерживает поставки оружия Украине. Он напомнил, что около трех лет назад уже высказывал эту позицию в издании New York Times.

Так, в статье "Администрации Трампа время вооружить Украину" мужчина выразил убеждение, что предоставление стране летального вооружения станет сдерживающим фактором для России в ее агрессии.

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