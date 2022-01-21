Угроза вторжения РФ: украинцев встревожило обращение Зеленского

Большинство взрослых украинцев встревожились после обращения президента Украины Владимира Зеленского, посвященного угрозе вторжения России. Однако молодежь наоборот оно успокоило.

Об этом свидетельствуют результаты опросов, проведенных при помощи Liberty Report в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". В то же время большинство граждан не верят, что Россия решиться на полномасштабное вторжение (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, у зрителей программы в студии спросили, успокаивает или тревожит их обращение президента Владимира Зеленского:

54% ответили, что тревожит;

46% опрошенных – успокаивает.

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Такой же вопрос задали во время онлайн-опроса подросткам возрастом 16-18 лет:

73% ответили, что обращение Зеленского их успокаивает;

27% – что тревожит.

В рамках еще одного опроса у зрителей в студии спросили: "Верите ли вы, что в ближайшее время Россия пойдет войной на Украину?":

70% ответили, что не верят;

30% – верят.

Ближе к концу эфире было проведено повторное голосование, однако результаты почти не изменились:

не верят в полномасштабное наступление России в ближайшее время 72%;

верят – 28%.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 января Зеленский выступил с обращением, посвященном угрозе российского вторжения. Он заявил, что украинцам не нужно паниковать, поскольку агрессор именно этого и добивается.