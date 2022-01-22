РФ для вторжения в Украину нужна неделя, но условий для этого пока нет, – полковник СБУ

Ситуация вокруг Украины и России сейчас действительно напряжена больше, чем за все время с 2014 года, однако условия для полномасштабного вторжения пока не созданы. Если президент страны-агрессора действительно решиться на это, армии РФ понадобится не менее недели на подготовку.

С таким заявлением 21 января в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" полковник СБУ и нардеп от "Голоса" Роман Костенко. По его словам, нападет Россия или нет, зависит от многих факторов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я и эксперты, которые имеют отношение к разведке и спецслужбам, считаем, что сейчас полномасштабное вторжение России в Украину маловероятно", – сказал Костенко, который также является ветераном АТО и секретарем Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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Он пояснил, что 100 тысяч военных, сконцентрированных у границ Украины – это не ударные войска.

"Для того, чтобы привести в боевую готовность, перебросить войска в непосредственную близость к границе, сформировать ударные группы – нужны огромные логистические условия. Для полномасштабного вторжения понадобится не менее недели", – подчеркнул Костенко.

В то же время он отметил, что какие-то гибридные варианты вполне возможны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были обнародованы новые спутниковые снимки, на которых видно концентрацию российских войск в 13 км от границы с Украиной.