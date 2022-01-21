Путин должен понять, что вторжение в Харьков обернется огромными потерями для РФ, – Аваков

Президент России Владимир Путин должен понять, что вторжение в любой украинский город обернется для его армии огромными потерями. Это касается и Харькова.

Такое заявление бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сделал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 21 января. Он снова напомнил, что сегодня наша страна в разы сильнее, чем в 2014 году (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Путин должен понять, что вторгаться и идти в сторону Харькова, как и любого другого города Украины: и Мариуполя, и Херсона, и Одессы, ему нельзя. Потому что будут огромные потери (среди российских военных)", – сказал Аваков.

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Он отметил, что сейчас украинская армия намного сильнее, чем в 2014 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, Аваков ответил на заявление президента Владимира Зеленского о том, что Харьков может стать одним из городов, в который начнет вторжение Россия, поскольку там многие жители "имеют родственные связи с РФ".

Экс-министр напомнил главе государства, что Харьков удалось отстоять в 2014 году и получится сделать это и сейчас.