Препятствия 'республиканцев' преодолены: Сенат США голосует за выделение помощи Украине. Обновляется

Сенат Соединенных Штатов Америки во вторник, 23 апреля, рассматривает законопроект о помощи Украине на сумму в 60 миллиардов долларов. После окончательного голосования соответствующий документ должен быть подписан президентом Джо Байденом.

По состоянию на сейчас уже преодолено первое "республиканские препятствия". Об этом сообщает OBOZ.UA, ссылаясь на заседание трансляции.

Так, 23 апреля в 21:20 состоялось голосование за правки. Предложение республиканца Ли бросать правки в законопроект провалилось. "За" проголосовали 48 сенаторов, против - 50.

По состоянию на 21:45 Сенат проголосовал за сокращение процедуры рассмотрения нашего пакета помощи.

Таким образом, в Сенате прошли все процедурные голосования (отклонение инициативы сенатора Ли и сокращение срока обсуждения проекта). Теперь в течение максимум 30 ближайших часов будет финальное голосование по сути за весь пакет.

На данный момент сенаторы начали обсуждение. Затем состоится финальное голосование, на котором для принятия законопроекта нужно набрать 50+ голосов.

Напомним, 20 апреля Палата представителей Конгресса США 311 голосами поддержала пакет помощи Украине более чем на 60 млрд долларов.

Документ предусматривает финансирование ( 60,8 млрд долларов ) на следующие цели:

– около 23 миллиардов для пополнения вооружений, запасов и объектов США;

– 11 миллиардов на финансирование текущих военных операций США в регионе.

– почти 14 миллиардов долларов помогут Украине закупить передовые системы вооружения и другую оборонную технику.

Президент США Джо Байден приветствовал принятие Палатой представителей законопроектов о помощи иностранным государствам, среди которых и Украина. Он призвал Сенат поскорее принять помощь для наших Вооруженных сил.

Байден подчеркнул, что важно максимально оперативно начать отправку вооружения и техники в Украину.

"Я призываю Сенат быстро отправить этот пакет мне на стол, чтобы я мог подписать его, и мы могли быстро отправить оружие и технику в Украину, чтобы удовлетворить его неотложные боевые нужды", – сказал американский лидер.

В Пентагоне заявили, что им нужно менее недели для передачи первой части американской помощи на передовую в Украине. Во вторник, 23 апреля, ожидается финальное голосование по законопроекту в Сенате.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американских политиков, отдавших голоса "за". Он надеется на скорейшее дальнейшее рассмотрение документа в Сенате и подпись президента США Джо Байдена.

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