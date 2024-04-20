Подпишет немедленно: Байден призвал Сенат как можно скорее принять помощь Украине

Президент Соединенных Штатов Джо Байден приветствовал принятие Палатой представителей законопроектов о помощи иностранным государствам, среди которых и Украина. Он призвал Сенат (верхнюю палату конгресса США) поскорее принять помощь для наших Вооруженных сил.

Об этом сообщает CNN. Байден подчеркнул, что важно максимально оперативно начать отправку вооружения и техники в Украину.

"Я призываю Сенат быстро отправить этот пакет мне на стол, чтобы я мог подписать его и мы могли быстро отправить оружие и технику в Украину, чтобы удовлетворить ее неотложные боевые потребности", – сказал американский лидер.

Байден также заявил, что приняв решение о помощи иностранным государствам, Штаты посылают всему миру "четкий сигнал" о лидерстве Америки.

"Сегодня члены обеих партий в Палате представителей проголосовали за продвижение интересов нашей национальной безопасности и четкий сигнал о силе американского лидерства на мировой арене. В этот критический переломный момент они объединились, чтобы ответить на вызов истории, приняв крайне необходимый закон о национальной безопасности, за обеспечение которого я боролся месяцами", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Палата представителей США 20 апреля провела голосование касательно дальнейшего оказания помощи Украине от Соединенных Штатов и поддержала законопроект. "За" – 311 голосов (101 республиканец + 210 демократов), "против" – 112.

– Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американских политиков, отдавших голоса "за". Он надеется на скорейшее дальнейшее рассмотрение документа в Сенате и подпись президента США Джо Байдена.

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