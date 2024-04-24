Сенат США проголосовал за выделение помощи Украине: Зеленский отреагировал

Сенат США (верхняя палата Конгресса) во вторник, 23 апреля (ночью 24 апреля по Киеву), поддержал законопроект о предоставлении помощи Украине на сумму около 61 млрд долларов. "За" проголосовали 79 сенаторов, против выступили 18.

Об этом сообщает OBOZ.UA, ссылаясь на трансляцию заседания Сената. Теперь документ должен подписать президент США Джо Байден.

"Сенат окончательно принял пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95,3 млрд $. И дальше идет уже сегодня на подпись президента США", – отметил украинский нардеп Ярослав Железняк.

На принятие решения незамедлительно отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил Сенат за одобрение жизненно необходимой помощи Украине.

"Спасибо лидеру большинства Чаку Шумеру и лидеру республиканцев Митчу Макконнеллу за их решительное лидерство в продвижении этого двухпартийного закона, а также всем американским сенаторам от обеих партий, которые проголосовали за него. Это голосование укрепляет роль Америки как маяка демократии и лидера свободного мира", – написал гарант.

Также Зеленский поблагодарил всех американцев, которые продолжают поддерживать Украину, и отметил, что ценит поддержку американского лидера Джо Байдена.

Последний заявил, что подпишет документ о помощи Украине уже 24 апреля, как только тот окажется на его столе, чтобы на этой неделе Штаты могли начать отправку оружия и оборудования в Украину. Также Байден анонсировал обращение к американскому народу.

"Конгресс принял мой закон, призванный укрепить нашу национальную безопасность и послать миру сигнал о силе американского лидерства: мы решительно выступаем за демократию и свободу, а также против тирании и угнетения. Этот важный закон сделает нашу страну и мир более безопасными, поскольку мы поддерживаем наших друзей, которые защищаются от террористов, таких как ХАМАС, и тиранов, таких как Путин", – заявил президент США.

Мы писали о том, как проходило голосование в Сенате. Сначала состоялось голосование за правки – предложение республиканца Ли добавить правки в законопроект провалилось.

Позже Сенат проголосовал за сокращение процедуры рассмотрения нашего пакета помощи. После этого сенаторы приступили к обсуждению. Они продолжались несколько часов, после чего было решено, что законопроект не нарушает никаких бюджетных ограничений. Все процедурные голосования и обсуждения были завершены.

Напомним, что Палата представителей США 20 апреля провела голосование касательно дальнейшего оказания помощи Украине от Соединенных Штатов и поддержала законопроект. "За" было 311 голосов (101 республиканец + 210 демократов), "против" – 112.

Президент США Джо Байден приветствовал принятие Палатой представителей законопроектов о помощи иностранным государствам, среди которых и Украина. Он призывал Сенат поскорее принять помощь для наших Вооруженных сил.

Байден отмечал, что важно максимально оперативно начать отправку вооружения и техники в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным издания CNN, значительная часть оружия, обещанного США Украине в рамках пакета помощи на 61 млрд долларов, уже находится на складах в Германии и Польше. Благодаря этому поставки военной помощи в Украину будут значительно ускорены.

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