Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение помощи Украине

Американская Палата представителей 20 апреля провела голосование касательно дальнейшего выделения помощи Украине от Соединенных Штатов и поддержала законопроект. "За" – 311 голосов (101 республиканец + 210 демократов), "против" – 112.

Процедура состоялась вечером в субботу в районе 20:45 (по Киеву). Заседание транслировалось в режиме онлайн.

После того, как время для голосования подошло к концу, сторонники Украины в Палате представителей начали аплодировать и скандировать "Ukraine!". Демократы также размахивали сине-желтыми флажками.

Среди тех, кто проголосовал "против", были только представители Республиканской партии (112 человек).

В этот день на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США (по инициативе спикера Майка Джонсона) было вынесено четыре отдельных законопроекта:

1) вопросы американской нацбезопасности, в частности: ограничения для китайской соцсети TikTok, положение об использовании конфискованных российских активов, санкции и другие меры в отношении России, Китая и Ирана (HR 8038) – 360 "за";

2) поддержка Тайваня (HR 8036) – 385 "за";

3) поддержка Украины (H.R. 8035) – 311 "за";

4) поддержка Израиля (H.R. 8034) – 366 "за".

Каждый из них сумел собрать необходимое количество голосов.

После голосования в Палате представителей законопроекту еще предстоит пройти Сенат (первое голосование – 20 апреля, второе – позже, возможно, через несколько дней). После этого его направят на подпись президенту США Джо Байдену.

Напомним: проект закона, который предусматривает помощь Киеву, члены нижней палаты Конгресса согласились вынести на рассмотрение путем голосования днем ранее, 19 апреля (316 голосов "за", 94 "против").

Документ предусматривает финансирование (60,8 миллиарда долларов) на следующие цели:

– около 23 миллиардов для пополнения вооружений, запасов и объектов США;

– 11 миллиардов на финансирование текущих военных операций США в регионе.

– почти 14 миллиардов долларов помогут Украине закупить передовые системы вооружения и другую оборонную технику.

Отдельные политики пытались внести в документ правки (всего их было четыре), которые во время голосования 20 апреля поддержаны не были:

1) Виктория Спартц хотела исключить 8 миллиардов невоенной помощи (правка набрала всего 105 "за");

2) Марджори Тейлор Грин предлагала прекратить всю помощь Украине (только 70 "за");

3) Кевин Херн хотела заблокировать любую экономическую помощь, которая могла бы быть использована для выплаты зарплат чиновникам в Украине (правка была отменена);

4) Кэт Каммак пыталась отменить все невоенные фонды для нашей страны (только 154 голоса "за").

"Спасибо союзникам. Спасибо американскому народу. Победим вместе", – отреагировал на принятие помощи руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Как писал OBOZ.UA:

– Посол нашего государства в Соединенных Штатах Оксана Маркарова заявила: после утверждения законопроекта США смогут быстро – в течение дней/недель – перейти к поставкам вооружений для наших военных.

– В администрации Джо Байдена также рассчитывают на то, что поставки военной помощи Киеву начнутся "сразу же" после одобрения законопроекта с дополнительным финансированием. Президент США обещал, что подпишет документ немедленно.

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