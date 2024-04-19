Сразу после Израиля: стало известно, когда Палата представителей будет голосовать за помощь Украине.

Палата представителей Конгресса США будет голосовать за пакет помощи нашей стране в субботу, 20 апреля, ориентировочно в 20.20-20.30 по киевскому времени. Согласно повестке дня, вопрос помощи Украине идет сразу после законопроекта о помощи Израилю.

Долгожданное расписание по голосованию Конгресса за помощь Украине и другим партнерам обнародовали на сайте Палаты представителей. После общих прений Палата проголосует сначала за законопроект H.R. 8034 о помощи Израилю, а затем перейдет к голосованию за документ H.R. 8035 – пакет помощи Украине.

Конгрессмены будут голосовать за законопроект о дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины. Документ предусматривает выделение Киеву 60,8 млрд. долларов.

Финансирование предоставляется на следующие цели:

поддержка текущих военных операций США в регионе;

инициатива по содействию безопасности Украины;

замена предметов оборонного назначения, предоставленных Украине;

возмещение расходов Министерства обороны США на оборонные услуги и обучение, предоставленные Украине;

программа иностранного военного финансирования;

экономическая поддержка Украины;

помощь беженцам и переселенцам;

международный контроль над наркотиками и правоохранительная деятельность, а также разработка и производство изотопов.

Законопроект также включает положения, расширяющие полномочия президента США по передаче оборонной продукции и услуг Пентагона иностранным государствам или международным организациям и обязывающие президента США передать Украине армейские тактические ракетные комплексы большой дальности, обязывающие заключить соглашение с Украиной о возмещении США экономической помощи. , предоставленной Украине, а также потребовать, чтобы определенные средства, предоставленные Украине, были компенсированы другими донорами; установить различные требования по надзору и отчетности о помощи, оказываемой Украине.

Напомним, накануне Джонсон заявил, что Палата представителей будет голосовать за помощь Украине и Израилю 20 апреля, причем два пакета помощи будут рассматриваться отдельно.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон назвал принятие пакета военной помощи Украине критически важным. По его словам, политические игры в этом вопросе недопустимы.

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