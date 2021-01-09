В Индонезии исчез с радаров Boeing, в сети публикуют кадры якобы с места катастрофы

Авиадиспетчеры потеряли связь с лайнером авиакомпании Sriwijaya Air вскоре после того, как он вылетел из аэропорта Джакарты (Индонезия). На борту якобы находилось более 60 человек.

Согласно данным сервиса Flightradar24, Boeing 737-500 вылетел из Джакарты в Понтианак, однако вскоре после взлета отслеживание его полета прекратилось. CNN Indonesia пишет, что самолет поднялся на высоту более трех километров, однако примерно за минуту опустился практически до уровня моря, после чего с ним пропала связь.

Как пишет агентство Синьхуа, самолет якобы упал в воду, найдены обломки и части тел. В Министерстве транспорта Индонезии подтвердили, что проводят поисково-спасательные работы.

В сети распространяются кадры якобы с места крушения самолета. Официального подтверждения от авиакомпании не поступало. Там заявили, что собирают подробную информацию о полете.

Как сообщает South China Morning Post, на борту самолета находились 62 человека: 56 пассажиров и 6 членов экипажа. Среди пассажиров 46 взрослых, семеро детей и трое младенцев.

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