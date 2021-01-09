В Індонезії зник з радарів Boeing, у мережі публікують кадри нібито з місця катастрофи

Авіадиспетчери втратили зв'язок із лайнером авіакомпанії Sriwijaya Air незабаром після того, як він вилетів з аеропорту Джакарти (Індонезія). На борту нібито перебувало понад 60 осіб.

Згідно з даними сервісу Flightradar24, Boeing 737-500 вилетів із Джакарти в Понтіанак, проте незабаром після зльоту відстеження його польоту припинилося. CNN Indonesia пише, що літак піднявся на висоту понад три кілометри, проте приблизно за хвилину опустився практично до рівня моря, після чого з ним зник зв'язок.

Як пише агентство Сіньхуа, літак нібито впав у воду, знайдено уламки і частини тіл. У Міністерстві транспорту Індонезії підтвердили, що проводять пошуково-рятувальні роботи.

У мережі поширюються кадри нібито з місця аварії літака. Офіційного підтвердження від авіакомпанії не надходило. Там заявили, що збирають детальну інформацію про політ.

Як повідомляє South China Morning Post, на борту літака перебувало 62 особи: 56 пасажирів та 6 членів екіпажу. Серед пасажирів 46 дорослих, семеро дітей та троє немовлят.

У мережі з'явився можливий список пасажирів.

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