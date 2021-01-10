В Индонезии обнаружили вероятное место падения пассажирского Boeing 737

Индонезийские дайверы 10 января обнаружили в Яванском море части обломков Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air, который днем ранее с 62 людьми на борту потерпел крушение вскоре после взлета из Джакарты.

В частности, спасатели вытащили из воды на глубине 23 метра обломки фюзеляжа с регистрационными деталями пассажирского авиалайнера. Об этом сообщает Associated Press.

"Мы получили отчеты от группы водолазов о том, что видимость в воде хорошая и ясная, что позволяет обнаружить некоторые части самолета. Мы уверены, что именно здесь он разбился", – цитирует издание слова главного командующего ВС Индонезии Хади Тьяджанто.

Он добавил, что ранее им приходилось вытаскивать с поверхности воды тела жертв авиакатастрофы, предметы одежды и обрезки металла.

Представитель полиции Джакарты Юсри Юнус сообщил, что от поисково-спасательного агентства были получены две сумки, информирует ВВС.

"В первой сумке находились вещи пассажиров, в другой – части тел. Мы все еще занимаемся установлением этих находок", – сказал он.

Спасатели надеются, что текущие погодные условия в море по-прежнему будут хорошими, чтобы они могли продолжить поиски.

Отмечается, что перерыв в поисках рейса Sriwijaya Air произошел после того, как гидроакустическое оборудование на военном корабле обнаружило сигнал с самолета в месте, которое соответствовало координатам от последнего контакта, осуществленного пилотами перед исчезновением самолета днем 9 января.

До сих пор неясно, что стало причиной аварии. На борту находилось 62 человека, выживших в авиакатастрофе нет.

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