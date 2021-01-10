В Индонезии нашли "черные ящики" и фрагменты разбившегося Boeing 737. Фото и видео
Власти Индонезии заявили об обнаружении "черных ящиков" Boeing 737-500, который упал в Яванское море вскоре после вылета из столицы Джакарты 9 января.
Об этом сообщило AFP News Agency в Twitter. По словам представителей индонезийского правительства, бортовые самописцы нашли рядом с обломками самолета и частями человеческих тел, которые уже подняли с морского дна.
В Национальном комитете по безопасности на транспорте Индонезии (NTSC) отметили, что местоположения двух "черных ящиков" рейса SJ 182 были идентифицированы.
"Надеюсь, мы сможем забрать их в ближайшее время", – добавил военный начальник Хади Тджахджанто, не указав приблизительных сроков.
Власти Индонезии также заявили, что с глубины 23 метра возле группы островов у побережья столицы спасатели извлекли части тел и вещи пассажиров авиалайнера.
Как пишет VOI, удалось найти железные пластины и валуны в форме колес от разбившегося самолета, а также розовую детскую одежду.
Обломки самолета были доставлены в порт Джакарты, а позже их передадут в NTSC для дальнейшего расследования.
Полиция также попросила семьи погибших предоставить такую информацию и образцы ДНК, чтобы помочь опознать тела.
"Из того, что мы получили сегодня, есть некоторый прогресс. Мы просим всех людей молиться, чтобы этот поисковый процесс прошел хорошо", – отметил министр транспорта Буди Карья Сумади.
Напомним, что Boeing 737-500 направлялся в Понтианак 9 января, прежде чем он исчез с экранов радаров через четыре минуты после взлета. На борту самолета находились 12 членов экипажа и 50 пассажиров, все индонезийцы, включая семерых детей и трех младенцев.
Это первая крупная авиакатастрофа в Индонезии с тех пор, как 189 пассажиров и членов экипажа погибли в 2018 году, когда Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air также погрузился в Яванское море после взлета из международного аэропорта Сукарно-Хатта.
В этот раз президент Джоко Видодо выразил "глубокие соболезнования" в связи с катастрофой и призвал общественность молиться о том, чтобы найти пропавших без вести.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Boeing 737-500 9 января летел из Джакарты в Понтианак, связь с ним пропала примерно в 13:30. В авиакомпании Sriwijaya Air не выступили с официальным заявлением о трагедии с самолетом.
Один из рыбаков в архипелаге Серибу в Индонезии стал очевидцем крушения самолета Boeing 737-500 и рассказал подробности.
По предварительным данным, полученным от посольства и авиакомпании, украинцев на борту самолета не было.
10 января Индонезийские дайверы обнаружили вероятное место падения Boeing 737-500 в Яванском море.