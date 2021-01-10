В Индонезии нашли "черные ящики" и фрагменты разбившегося Boeing 737. Фото и видео

Власти Индонезии заявили об обнаружении "черных ящиков" Boeing 737-500, который упал в Яванское море вскоре после вылета из столицы Джакарты 9 января.

Об этом сообщило AFP News Agency в Twitter. По словам представителей индонезийского правительства, бортовые самописцы нашли рядом с обломками самолета и частями человеческих тел, которые уже подняли с морского дна.

В Национальном комитете по безопасности на транспорте Индонезии (NTSC) отметили, что местоположения двух "черных ящиков" рейса SJ 182 были идентифицированы.

"Надеюсь, мы сможем забрать их в ближайшее время", – добавил военный начальник Хади Тджахджанто, не указав приблизительных сроков.

Власти Индонезии также заявили, что с глубины 23 метра возле группы островов у побережья столицы спасатели извлекли части тел и вещи пассажиров авиалайнера.

Как пишет VOI, удалось найти железные пластины и валуны в форме колес от разбившегося самолета, а также розовую детскую одежду.

Обломки самолета были доставлены в порт Джакарты, а позже их передадут в NTSC для дальнейшего расследования.

Полиция также попросила семьи погибших предоставить такую информацию и образцы ДНК, чтобы помочь опознать тела.

"Из того, что мы получили сегодня, есть некоторый прогресс. Мы просим всех людей молиться, чтобы этот поисковый процесс прошел хорошо", – отметил министр транспорта Буди Карья Сумади.

Напомним, что Boeing 737-500 направлялся в Понтианак 9 января, прежде чем он исчез с экранов радаров через четыре минуты после взлета. На борту самолета находились 12 членов экипажа и 50 пассажиров, все индонезийцы, включая семерых детей и трех младенцев.

Это первая крупная авиакатастрофа в Индонезии с тех пор, как 189 пассажиров и членов экипажа погибли в 2018 году, когда Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air также погрузился в Яванское море после взлета из международного аэропорта Сукарно-Хатта.

В этот раз президент Джоко Видодо выразил "глубокие соболезнования" в связи с катастрофой и призвал общественность молиться о том, чтобы найти пропавших без вести.

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