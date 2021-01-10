Названо можливу причину аварії пасажирського Boeing 737 в Індонезії

Літак Boeing 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air незабаром після вильоту зі столиці Індонезії (Джакарта) 9 січня проходив через грозовий фронт і опинився в зоні сильної турбулентності. Це могло стати ймовірною причиною його аварії в Яванському морі.

Таку інформацію розповіла журналістам представниця індонезійського Агентства метеорології, клімату і геофізики (BMKG) Дені Септіаді. Її слова цитує Detik News.

Зазначається, що метеорологи зафіксували вдень 9 січня купчасто-дощову хмару з радіусом хмар до 15 км. Крім того, температура верхньої частини хмар досягала майже -70°C.

"Це вказує на високу нестабільність, і літак, мабуть, відчув сильну турбулентність під час проходження через хмару", – сказала фахівчиня.

Вона наголосила, що в суботу йшла злива від помірної до сильної, яка супроводжувалася блискавкою. Водночас видимість становила майже 2 км, а "ця умова підходить для зльоту або посадки".

Нагадаємо: Boeing 737-500 9 січня летів із Джакарти до Понтіанака, зв'язок із ним зник приблизно о 13:30. В авіакомпанії Sriwijaya Air не виступили з офіційною заявою про трагедію з літаком. Детально з хронікою авіакатастрофи в Індонезії можна ознайомитися тут.

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