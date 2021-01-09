Авиакатастрофа в Индонезии: появились кадры из аэропорта, куда направлялся Boeing

В сети появилось видео из аэропорта Понтианака (Индонезия), куда направлялся пропавший после вылета из Джакарты Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air.

Там начали собираться родственники пассажиров рейса и был организован кризисный центр (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Они ждут информации от официальных лиц о деталях катастрофы и жертвах, однако Sriwijaya Air заявила, что еще собирает подробные данные о рейсе, прежде чем сделать более полное заявление.

По официальной информации, на борту Boeing находилось 65 человек – 53 пассажира и 12 членов экипажа. Среди них семеро детей и трое младенцев.

По данным Flightradar24, возраст самолета составлял 27 лет, а в момент вылета в аэропорту шел дождь.

Напомним: Boeing 737-500 вылетел из столицы Индонезии Джакарты днем 9 января и направлялся в Понтиак. Спустя несколько минут после взлета, связь с ним пропала. Самолет потерпел крушение – он упал в Яванское море. Все подробности трагедии, а также информация о жертвах, уточняется.

Как сообщал OBOZREVATEL, на борту самолета авиакомпании Sriwijaya Air, с которым была потеряна связь после вылета из аэропорта Джакарты (Индонезия), находилось 65 человек.