Очевидец о трагедии с Boeing в Индонезии: с неба падали "хлопья" пламени, взрыв произошел под водой

Один из рыбаков в архипелаге Серибу в Индонезии стал очевидцем крушения самолета Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air.

Как рассказал мужчина в комментарии CNN, инцидент произошел около 15 часов по местному времени, когда он собирался выйти в море.

Рыбак увидел взрыв в небе, после которого в море падали "хлопья" пламени.

По его словам, когда самолет упал в воду, под поверхностью моря произошел взрыв, похожий на бомбу.

Место взрыва было всего в 14 метрах от мужчины. В разные стороны разошлись огромные волны.

"Моя лодка чуть не попала под осколки от взрыва", – сказал очевидец.

Как сообщал OBOZREVATEL, Boeing 737-500 вылетел из Джакарты в Понтианак, однако вскоре после взлета отслеживания его полета прекратилось.

По предварительным данным, самолет разбился в архипелаге Серибу. На борту находилось 65 человек.

Украинцев на борту упавшего в Индонезии самолета не было.

В сеть попало видео с пассажирами перед посадкой в лайнер.