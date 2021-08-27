Байден приказал готовиться к ударам по ИГИЛ из-за терактов в Кабуле

Президент США Джо Байден отдал приказ американским военным готовить удары по террористической группировке "Исламское государство". Таким образом он намерен ответить на теракты в Афганистане.

Об этом глава государства заявил на брифинге 26 августа. Его выступление в YouTube транслировало издание Washington Post (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, военным поручено разработать планы по нанесению ударов по объектам и террористам ИГИЛ. Президент отметил, что ответ будет точным и мощным.

"Террористы не одержат победу, мы спасем американцев и выведем наших афганских союзников", – сказал Байден.

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Президент также отметил, что в случае необходимости американский контингент в Афганистане будет увеличен. В то же время он подчеркнул, что атаки в Кабуле не повлияют на эвакуацию из страны.

"Мы не останавливаем миссию, она продолжится", – подчеркнул глава государства, уточнив, что пока крайним сроком остается 31 августа.

По словам Байдена, из страны только за последние 12 часов вывезли 7 тысяч человек. Всего же, с 15 августа, удалось эвакуировать более 100 тысяч.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 августа в аэропорту Кабула прогремели взрывы. Ответственность за теракт взяли на себя боевики ИГИЛ.

По последним данным, погибли 90 человек и более 150 получили ранения. Среди жертв – 12 американских военных.