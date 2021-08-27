В Белом доме заявили об угрозе новых терактов в Кабуле

Президент США Джо Байден утром 27 августа предупредил, что вероятный еще один теракт в Кабуле. Советники президента принимают меры по защите американских войск в международном аэропорту столицы Афганистана.

Об этом сообщило издание CNN. По словам представителя Белого дома, высшие советники президента Байдена по вопросам национальной безопасности сообщили ему в пятницу, о вероятном еще одно нападение, поскольку США завершают свой уход из Афганистана.

Во время встречи в ситуационной комнате Белого дома советники президента заявили, что они предпринимают шаги для защиты американских войск, находящихся в международном аэропорту Кабула, добавив, что следующие несколько дней будут самыми опасными.

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"Президент с командующими подтвердил одобрение всех органов, необходимых для проведения операции и защиты наших войск, и все сообщили, что необходимые ресурсы, чтобы сделать это эффективно", — сказал чиновник.

В то же время представители Пентагона говорят, что они получают сообщение о вероятных угрозы эвакуационным усилиям в Афганистане и следят за этими угрозами "практически в режиме реального времени".

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