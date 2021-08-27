Генерал США о ситуации в Кабуле: мы ожидаем новых атак

Американские военные опасаются новых атак в аэропорту Кабула (Афганистан). Нападение террористов "Исламского государства" может произойти ракетами или заминированными автомобилями.

Об этом сообщил глава Центрального командования США, генерал Фрэнк Маккензи, передает la Repubblica.

"Мы делаем все возможное, чтобы подготовиться", – сказал Маккензи, отметив, что был обмен разведданными с "Талибаном", а также "некоторые атаки были сорваны ими (талибами – Ред.)"

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