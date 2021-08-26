Теракт в Кабуле: в МИД Украины сделали заявление о судьбе украинцев в Афганистане

Екатерина Белоброва
Екатерина Белоброва
Мир
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Теракт в Кабуле: в МИД Украины сделали заявление о судьбе украинцев в Афганистане

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к посольству Таджикистана на границе с Кабулом в связи с двумя терактами, совершенными 26 августа. Он призвал коллег сообщать любые сведения в случае, если среди раненых и пострадавших окажутся граждане Украины.

Об этом написал спикер ведомства Олег Николенко у себя в Twitter. Он указал, что предварительно не поступало информации о том, что среди жертв или раненых есть украинцы.

Также министр внешнеполитического ведомства Кулеба обозначил, что дипломаты Таджикского посольства держат ситуацию возле кабульского аэропорта на особом контроле.

Комментарий по взрыву в Кабуле.
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Отметим, что 26 августа в Афганистане в густонаселенных районах Кабула террористы-смертники дважды совершили самоподрыв, что привело к катастрофическим по количеству жертв результатам.

Как сообщал OBOZREVATEL, талибы арестовали бывшего правителя Афганистана, отправив под домашний арест.

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