Теракт в Кабуле: в МИД Украины сделали заявление о судьбе украинцев в Афганистане
Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к посольству Таджикистана на границе с Кабулом в связи с двумя терактами, совершенными 26 августа. Он призвал коллег сообщать любые сведения в случае, если среди раненых и пострадавших окажутся граждане Украины.
Об этом написал спикер ведомства Олег Николенко у себя в Twitter. Он указал, что предварительно не поступало информации о том, что среди жертв или раненых есть украинцы.
Также министр внешнеполитического ведомства Кулеба обозначил, что дипломаты Таджикского посольства держат ситуацию возле кабульского аэропорта на особом контроле.
Отметим, что 26 августа в Афганистане в густонаселенных районах Кабула террористы-смертники дважды совершили самоподрыв, что привело к катастрофическим по количеству жертв результатам.
Как сообщал OBOZREVATEL, талибы арестовали бывшего правителя Афганистана, отправив под домашний арест.