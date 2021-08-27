Кабул сотрясли смертельные взрывы. Фоторепортаж с места теракта

В столице Афганистана Кабуле 26 августа прогремели взрывы, которые устроила террористическая группировка "Исламское государство". Жертвами стали минимум 90 человек, еще свыше 150 получили ранения.

Появились новые фото с места происшествия. На них можно увидеть испуганные лица детей и даже некоторых талибов, а также военнослужащих других стран в боевой готовности (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Отметим, что среди жертв теракта 13 американских солдат, а также дети.

Президент США Джо Байден приказал начать подготовку к ударам по террористам ИГИЛ и их объектам.

В то же время и Соединенные Штаты, и Великобритания не намерены останавливать эвакуацию из страны из-за терактов.

Как сообщал OBOZREVATEL, об угрозе терактов в Кабуле предупреждали за несколько часов до взрывов. Об этом говорил министр вооруженных сил Британии Джеймс Хеппи и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.