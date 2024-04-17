Рассмотрение закона об 'иноагентах' в парламенте Грузии перенесли на сутки

Грузинские депутаты будут обсуждать законопроект " О прозрачности иностранного влияния" в среду, 17 апреля. Критики считают его антидемократическим и антиевропейским аналогом российского закона об "иностранных агентах".

Об этом сообщают местные СМИ. Отмечается, что депутаты большинства правящей партии "Грузинская мечта", скорее всего, утвердят текст документ в первом чтении.

Обсуждение в парламенте 16 апреля проходило на фоне трехтысячной акции против продолжающегося в Тбилиси закона. Полиция применила против митингующих перед парламентом Грузии слезоточивый газ. Есть пострадавшие, несколько человек задержаны.

15 апреля документ поддержал профильный комитет грузинского парламента.

Организаторы уличных протестов заявили, что их акции будут продолжаться до тех пор, пока властная партия не откажется от попыток принять закон, который протестующие называют аналогом российского закона об "иностранных агентах".

Ранее сообщалось, что в грузинской столице Тбилиси продолжаются акции протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Как сообщают с места событий, проспект Руставели, где находится парламент страны, переполнен, хотя силовики пытаются его уволить.

Как сообщал OBOZ.UA, вчера правоохранители также применяли против людей водометы и слезоточивый газ.

Скандальный законопроект пророссийский парламент Грузии пытается "протащить" с весны прошлого года. В марте 2023 года тысячи грузин вышли на акцию протеста под парламент в Тбилиси из-за закона об "иноагентах", который имеет огромное сходство с диктаторским законодательством страны-агрессора РФ.

Еще 7 марта парламент Грузии принял в первом чтении законопроект. Но уже 10 марта депутаты отклонили проект закона об "иноагентах", вызвавший массовые акции протеста.

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